نواب مجلس الجهات والأقاليم يشددون على دور وزارة الأسرة في مواجهة العنف ودعم المرأة والطفولة وكبار السن

اعتبر النائبأنّ المرأة التونسية ما تزال تتحمّل أعباء العمل والأسرة بمفردها، واقترح تقليص ساعات العمل للأمهات مع الحفاظ على الأجر الكامل.كما حذّر من تنامي الانحراف والعنف في صفوف القاصرات، داعيًا إلى خطط سلوكية صارمة ومرافقة نفسية وتعزيز الرقابة على محيط المدارس.من جهته، أشار النائبإلى تفشي العنف ضد المرأة استنادًا إلى إحصائيات رسمية تشير إلى تعرض 84.7 بالمائة من النساء للعنف مرة واحدة على الأقل، منبّهًا إلى ارتفاع نسب الطلاق وتراكم قضايا النفقة.دعت النائبةإلى إنشاء خلايا لتأهيل المقبلين على الزواج وتطوير مهارات التواصل، إلى جانب إحداث مركز وطني للتكفل بالأشخاص في وضعيات هشّة في الشوارع.شدّد النائبعلى ضرورة تنظيم البرامج الاقتصادية الخاصة بالنساء ضمن إطار قانوني موحّد ورقمنة منظومة المتابعة، كما دعا إلى مزيد من الرقابة على مراكز إيواء ضحايا العنف لضمان حماية المعطيات الشخصية.دعت النائبةإلى إطلاق برنامج وطني لتأهيل قيادات نسائية وإحداث منصة رقمية لإبراز الكفاءات، مشيرة إلى تراجع تمثيل النساء في الحكم المحلي وصعوبات النفاذ إلى القضاء.أكد النائبأن تصاعد العنف ضد المرأة يعكس أزمة اجتماعية عميقة، منتقدًا الإطار القانوني الحالي وداعيًا إلى الاعتراف بالسهم الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وخاصة العاملات في القطاعات الفلاحية.شدّد النائبعلى أهمية الأسرة كشريك أساسي في تكوين الأطفال، داعيًا إلى استثمار أكبر في الإعلام التربوي وإحداث نواد للأطفال وتيسير خدمات الحضانة والرعاية القريبة.نبّه عدد من النواب إلى ضعف ميزانية الوزارة مقارنة بحجم المهام الموكولة لها، وخاصة برنامج الأسرة، مع الدعوة إلى:* دعم خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة،* تشديد الرقابة على رياض الأطفال العشوائية،* تطوير النوادي البلدية للأطفال،* معالجة ظاهرة التسوّل وتشرد الأطفال،* توضيح العلاقة بين رياض الأطفال والكتاتيب.كما دعا نواب آخرون إلى تعزيز حماية كبار السن عبر فرق متنقلة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى مراجعة المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.