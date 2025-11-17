السعودية: بيان ملكي عن زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691b7b1025e6d5.06397799_opelqghnkjmfi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجه اليوم الاثنين إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية.



وأكد بيان الديوان الملكي الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أن بن سلمان غادر المملكة إلى الولايات المتحدة، بناء على توجيه من العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.









وأشار البيان إلى أن محمد بن سلمان سيلتقي خلال زيارته الرسمية بالرئيس الأمريكي لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



المصدر: واس

