رشفة واحدة ولقطة بسيطة.. كيف يحرك رونالدو الأسواق دون إعلان

في ظهور حديث لكريستيانو رونالدو شوهد نجم كرة القدم وهو يشرب مشروب الطاقة المعروف "ريد بول" خلال تواجده في غرفة ملابس منتخب البرتغال استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026.



وعلى الرغم من أن رونالدو لم يكن مرتبطا بعقد رسمي مع الشركة، فإن لحظة بسيطة كهذه أحدثت تأثيرا ملحوظا في السوق الاقتصادية للمشروبات.



Cristiano Ronaldo sous Redbull pic.twitter.com/01wsSuw7RM — SPL (@ActuSPL) November 15, 2025

تاريخيا، عرف رونالدو بموقفه الحذر من المشروبات الغازية، حيث كان قد أزاح زجاجتي كوكاكولا أمام الكاميرات في جوان 2021، خلال مؤتمر صحفي للبرتغال قبل مواجهة هنغاريا في يورو 2020، ما تسبب حينها في انخفاض قيمة سهم كوكاكولا بنسبة 1.6%، وتراجع القيمة السوقية للشركة بمليارات الدولارات.أما الآن، فإن ظهور رونالدو مع مشروب الطاقة أعاد تركيز الجمهور على هذا القطاع، وزاد الاهتمام والمبيعات بطريقة غير مباشرة.خبراء السوق يشيرون إلى أن سلوك النجوم العالميين يمكن أن يحرك الأسواق دون الحاجة لعقود رسمية، إذ إن الجمهور يميل إلى محاكاة اختياراتهم الصحية أو الرياضية.وبالتالي، فإن ظهور رونالدو وهو يستهلك مشروب طاقة يعزز مكانة العلامة التجارية في أذهان المستهلكين، بينما موقفه المعروف من المشروبات الغازية يضع تلك الشركات تحت ضغط لإعادة تقييم استراتيجياتها التسويقية.يمكن القول إن رونالدو لا يؤثر على الرياضة فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد الاستهلاكي، حيث يمكن لحركة بسيطة أمام الكاميرات أن تحرك أسواقا وتعيد توجيه استهلاك ملايين الأشخاص حول العالم.