Babnet   Latest update 07:43 Tunis

طبيب ينصح للوقاية من سرطان البروستاتا بممارسة العلاقة الحميمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691abacd046dc9.49093134_ifloknjpmgeqh.jpg width=100 align=left border=0>
صورة تعبيرية
Bookmark article    Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 07:43 قراءة: 1 د, 44 ث
      
ينصح الدكتور رومان ليونينكوف أخصائي طب الأورام بممارسة العلاقة الحميمة لأنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستانا بنسبة 20 بالمئة.



ووفقا له، يعتبر سرطان البروستاتا أكثر الأورام الخبيثة انتشارا بين الرجال في العالم. وعلى الرغم عدم وجود وقاية كاملة منه، إلا أنه يمكن الحد من تأثير بعض عوامل الخطر بشكل كبير.


ويقول: "تؤثر عوامل لا يمكن تغييرها مثل العمر والوراثة والعرق على تطور المرض. ولكن يمكن تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة. فمثلا، أثبت العلماء أن ممارسة الجنس بانتظام تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 20بالمئة. وهذا ما أثبته مقارنة بين مجموعة أشخاص يمارسون الجنس يوميا وأخرى أسبوعيا".

ومن بين التدابير الوقائية الأخرى، وفقا له، من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني. لأن النظام الغذائي الغني بالخضراوات والفواكه والأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية (السلمون والرنجة)، مع الحد من الدهون الحيوانية، يقلل من خطر الإصابة. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي يقللان من احتمال الإصابة بأشكال عدوانية من سرطان البروستاتا.

ويشير الأخصائي إلى وجود أعراض أخرى يجب الانتباه لها- كثرة التبول، وخاصة ليلا (مرتين أو أكثر لم تعد طبيعية)؛ ضعف تدفق البول بشكل متقطع؛ الشعور بعدم اكتمال إفراغ المثانة؛ وجود دم في البول أو السائل المنوي؛ ألم في الحوض أو العجان أو أسفل الظهر.

ويقول: "يجب عند ظهور مثل هذه الأعراض، مراجعة الطبيب لإجراء اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، الذي يوصى به لجميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، ولمن لديهم تاريخ عائلي للمرض، بدءا من سن الأربعين".

أما بالنسبة لسرطان الخصية، فإن عامل الخطر الرئيسي لهذا المرض هو اختفاء الخصية، أي عدم نزول الخصية إلى كيس الصفن بعد الولادة. والإجراء الوقائي الأساسي هو عملية جراحية لإنزال الخصية إلى كيس الصفن. كما يجب استشارة الطبيب عند ظهور أي تكتل أو تغيير في شكل الخصية.

ووفقا له، لا يستشير العديد من الرجال الأطباء عند ظور مثل هذه الأعراض إلا بعد إصرار زوجاتهم أو بناتهم. لأن الرجال غالبا ما يضعون صحتهم في المرتبة الثانية، معتقدين أن ما لم يصب أحد بأذى، فكل شيء على ما يرام.

ويشير الطبيب، إلى أن النقاش المفتوح بشأن أمراض الرجال يساعد على تبديد الصور النمطية وتقليل الخوف والتشخيص المبكر للأمراض بما فيها سرطان البروستاتا، وبالتالي علاجها قبل فوات الأوان.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318611


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 17 نوفمبر 2025 | 26 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:11
14:50
12:11
06:59
05:30
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet24°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
21°-15
20°-14
22°-12
19°-11
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*