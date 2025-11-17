طبيب ينصح للوقاية من سرطان البروستاتا بممارسة العلاقة الحميمة

ينصح الدكتور رومان ليونينكوف أخصائي طب الأورام بممارسة العلاقة الحميمة لأنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستانا بنسبة 20 بالمئة.







ووفقا له، يعتبر سرطان البروستاتا أكثر الأورام الخبيثة انتشارا بين الرجال في العالم. وعلى الرغم عدم وجود وقاية كاملة منه، إلا أنه يمكن الحد من تأثير بعض عوامل الخطر بشكل كبير.ويقول: "تؤثر عوامل لا يمكن تغييرها مثل العمر والوراثة والعرق على تطور المرض. ولكن يمكن تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة. فمثلا، أثبت العلماء أن ممارسة الجنس بانتظام تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 20بالمئة. وهذا ما أثبته مقارنة بين مجموعة أشخاص يمارسون الجنس يوميا وأخرى أسبوعيا".ومن بين التدابير الوقائية الأخرى، وفقا له، من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني. لأن النظام الغذائي الغني بالخضراوات والفواكه والأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية (السلمون والرنجة)، مع الحد من الدهون الحيوانية، يقلل من خطر الإصابة. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي يقللان من احتمال الإصابة بأشكال عدوانية من سرطان البروستاتا.ويشير الأخصائي إلى وجود أعراض أخرى يجب الانتباه لها- كثرة التبول، وخاصة ليلا (مرتين أو أكثر لم تعد طبيعية)؛ ضعف تدفق البول بشكل متقطع؛ الشعور بعدم اكتمال إفراغ المثانة؛ وجود دم في البول أو السائل المنوي؛ ألم في الحوض أو العجان أو أسفل الظهر.ويقول: "يجب عند ظهور مثل هذه الأعراض، مراجعة الطبيب لإجراء اختبار مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، الذي يوصى به لجميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، ولمن لديهم تاريخ عائلي للمرض، بدءا من سن الأربعين".أما بالنسبة لسرطان الخصية، فإن عامل الخطر الرئيسي لهذا المرض هو اختفاء الخصية، أي عدم نزول الخصية إلى كيس الصفن بعد الولادة. والإجراء الوقائي الأساسي هو عملية جراحية لإنزال الخصية إلى كيس الصفن. كما يجب استشارة الطبيب عند ظهور أي تكتل أو تغيير في شكل الخصية.ووفقا له، لا يستشير العديد من الرجال الأطباء عند ظور مثل هذه الأعراض إلا بعد إصرار زوجاتهم أو بناتهم. لأن الرجال غالبا ما يضعون صحتهم في المرتبة الثانية، معتقدين أن ما لم يصب أحد بأذى، فكل شيء على ما يرام.ويشير الطبيب، إلى أن النقاش المفتوح بشأن أمراض الرجال يساعد على تبديد الصور النمطية وتقليل الخوف والتشخيص المبكر للأمراض بما فيها سرطان البروستاتا، وبالتالي علاجها قبل فوات الأوان.