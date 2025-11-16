Babnet   Latest update 13:22 Tunis

نتنياهو يؤكد رفضه لدولة فلسطينية وعزمه على نزع سلاح حماس بأي طريقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6919be8a90f9b2.35487796_miofnljpekhgq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 16 Novembre 2025 - 13:06
      
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لإقامة دولة فلسطينية "على أي جزء من الأرض"، وعزمه على نزع سلاح "حماس" "بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد: "فيما يتعلق بما يسمى "عدم نزع السلاح" لمنطقة في غزة لا تزال بيد "حماس"، لن يكون شيء من هذا القبيل".



وأضاف: "في خطة النقاط العشرين (الأمريكية) وفي أي أمر آخر، هذه المنطقة ستُنزع أسلحتها، وحماس ستجرد من سلاحها.. السؤال هو إما أن يحدث ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. هكذا قلت أنا، وهكذا قال أيضا الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

وبشأن الدولة الفلسطينية أكد نتنياهو أن "معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض غرب نهر الأردن لا تزال قائمة وفاعلة ولم تتغير على الإطلاق".

وتابع: "لقد تصديتُ لمحاولات كهذه على مدى عشرات السنين، وأقوم بذلك أمام الضغوط الخارجية وكذلك الضغوط الداخلية. لذلك لست بحاجة إلى تعزيزات أو تغريدات أو محاضرات من أي أحد".

وتطرق نتنياهو إلى أعمال العنف التي يمارسها مستوطنون يهود في الضفة العربية، معتبرا أن من يقوم بذلك هم "أقلية.. لا تمثل جمهور المستوطنين الكبير، الملتزمين بالقانون والمخلصين للدولة".

وأضاف أن السلطات تعتزم التحرك "بكل قوة" ضد هذه الأعمال سواء كانت موجهة ضد جنود الجيش الإسرائيلي، أو ضد الفلسطينيين، "لأننا دولة قانون ودولة القانون تعمل وفق القانون".

وفي وقت سابق اليوم أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصريحات مماثلة بشأن آفاق حل الدولتين وسلاح حماس، مؤكدا أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وأنه "سيتم نزع سلاح غزة حتى النفق الأخير".

تأتي هذه التصريحات عشية التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي حول غزة، والذي يتحدث أحد التعديلات التي أدرجت عليه، عن "مسار" نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة.


