البرازيل: رفض استئناف بولسونارو ضد حكم سجنه 27 عاماً

Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 11:35
      
وكالات - رفضت المحكمة العليا في البرازيل طلب استئناف الرئيس السابق جايير بولسونارو ضد الحكم الصادر بسجنه 27 عاماً لإدانته بالتخطيط لتنفيذ محاولة انقلابية.

هذا القرار يقلص بشكل كبير فرصته في تجنب السجن خلال الفترة المقبلة. وكانت أغلبية قضاة المحكمة قد أيدت الأسبوع الماضي رفض الاستئناف، قبل أن تصادق الهيئة رسمياً على القرار يوم الجمعة.



وفق ادعاءات النيابة العامة، شمل المخطط الانقلابي اغتيال الرئيس لولا وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، إلا أن كبار المسؤولين العسكريين لم يدعموا تلك الخطط.

وأفاد مصدر قضائي أنه بعد النشر الرسمي للقرار، المتوقع يوم الاثنين، سيكون أمام فريق دفاع بولسونارو مهلة خمسة أيام لتقديم التماس أخير.

لكن المصدر نفسه توقع أن يتم رفض هذا الالتماس "بشكل سريع" من قبل القاضي دي مورايس، مما سيضع حداً للإجراءات القضائية في هذه القضية.


السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:27
