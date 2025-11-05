Babnet   Latest update 20:48 Tunis

صادق خان يهنئ زهران ممداني: الأمل ينتصر في نيويورك كما في لندن

Publié le Mercredi 05 Novembre 2025
      
هنّأ عمدة لندن صادق خان نظيره الجديد في نيويورك زهران ممداني بمناسبة فوزه في الانتخابات البلدية، واصفًا الحملة التي خاضها بأنها “تاريخية”، ومعتبرًا أن النتيجة تمثل انتصارًا للأمل على الخوف.

وجاء فوز ممداني ليجعل من أكبر مدينتين في بريطانيا والولايات المتحدة تقودهما شخصيتان ليبراليتان مسلمتان من أصول مهاجرة، تمكنتا من الوصول إلى السلطة في مواجهة المدّ اليميني المتصاعد في بلديهما.



وكتب خان في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
“واجه سكان نيويورك خيارًا واضحًا بين الأمل والخوف، ومثلما رأينا في لندن، انتصر الأمل.”


علاقة سابقة واختلاف في التوجهات السياسية

كشفت مصادر مقربة من الزعيمين أن خان اتصل هاتفيًا بممداني في وقت سابق هذا العام لتهنئته بفوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
ورغم الروابط الودية بينهما، فإن توجهاتهما السياسية تختلف، إذ يُعتبر صادق خان من رموز التيار الوسطي داخل حزب العمال البريطاني، في حين يُعرف زهران ممداني بدعمه لليسار التقدمي وأجنداته الاجتماعية الجريئة.

حملتان تحت نيران الانتقادات والعنصرية

واجه كلّ من خان وممداني حملات تشويه وهجمات عنصرية طالت ديانتهما وأصولهما ومواقفهما السياسية.
فقد وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ممداني بأنه “شيوعي خالص”، فيما نعت خان بأنه “خاسر بارد القلب”.
وشهدت الحملتان الانتخابيتان تصاعدًا ملحوظًا في الخطاب المعادي للإسلام (الإسلاموفوبيا)، خاصة في الأيام الأخيرة من المنافسة.

وفي الأسبوع الذي سبق الانتخابات، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تضم صورًا لهجمات 11 سبتمبر بهدف التحريض ضد ممداني، في تكرار لحملات مشابهة استهدفت خان عام 2016، حين نُشر مقال دعائي ضده مرفق بصورة لحافلة فُجّرت في لندن مع اتهامات بأنه “يتعاطف مع الإرهابيين”.

ورغم تلك الهجمات، فاز خان حينها بفارق 13 نقطة مئوية، ليصبح أول عمدة مسلم للعاصمة البريطانية، وهو المنصب الذي احتفظ به لثلاث ولايات متتالية.

خطاب ممداني: نيويورك للجميع

في خطاب النصر الذي ألقاه مساء الثلاثاء، تعهّد زهران ممداني بمحاربة جميع أشكال الكراهية والتطرف، مؤكّدًا أنه سيواجه أيضًا آفة معاداة السامية، وأنه سيعمل على جعل نيويورك مدينة يشعر فيها المسلمون بالانتماء والفخر.

وقال:
“لن تكون نيويورك بعد الآن مدينة يمكنك فيها المتاجرة بالإسلاموفوبيا والفوز بالانتخابات.”


المصدر: نيويورك تايمز


