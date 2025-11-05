Babnet   Latest update 22:05 Tunis

نابل: تظاهرة إيكولوجيا الفن تحت شعار "البيئة تتكلم فنا" يومي 7 و8 نوفمبر بدار الثقافة محمود المسعدي بتازركة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b32a0706e3fd3.13739322_hmpkfqeinjogl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 21:19 قراءة: 1 د, 33 ث
      
تنظم دار الثقافة محمود المسعدي بتازركة من ولاية نابل بداية من يوم الجمعة القادم تظاهرة إيكولوجيا الفن تحت شعار "البيئة تتكلم فنا" التي تتواصل على امتداد يومين وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بنابل وبالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني بتازركة
وتتضمن هذه التظاهرة عديد الفقرات الفنية والورشات والمسابقات المتنوعة التي تجمع بين الثقافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والعيش في محيط سليم، وفق ما بينه مدير دار الثقافة محمود المسعدي بتازركة محمد بلغيث، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية /وات/، مشيرا الى العمل من خلال هذه التظاهرة على توظيف الفن التشكيلي للحفاظ على البيئة.
وأبرز أن افتتاح هذه التظاهرة سيكون صباح الجمعة وسط شارع الحبيب بورقيبة بتازركة وذلك في إطار انفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها الخارجي، ويتضمن تنظيم معرض لإنتاجات نادي للفنون التشكيلية بتازركة بالإضافة إلى ورشة في الفن التشكيلي تحت عنوان "البيئة تتكلم فنا" تأطير الأستاذ سامي عمامي

وتابع أن برنامج اليوم الأول يتضمن كذلك جداريات بعنوان "عين على البيئة" تأطير الفنانة فدوى المسعدي وتزويق صورة الاديب محمود المسعدي تأطير الكشافة التونسية فرع فوزي جمال الدين بتازركة وذلك على جدار دار الثقافة، بالإضافة إلى زراعة ازهار للزينة وذلك بالشراكة مع جمعية البيئة بتازركة وبلدية المكان

أما بالنسبة لليوم الثاني فسيتم تنظيم ورشة فن الرسكلة والبريكولاج بشاطئ مدينة تازركة وذلك باستعمال النفايات وتحويلها لعمل فني تحت عنوان "إبداعات بيئية" فضلا عن القيام بحملة نظافة للشاطئ
وأشار إلى تواصل الجداريات خلال اليوم الثاني من هذه التظاهرة وذلك تحت عنوان "حروفيات" تأطير الفنان كمال الوسلاتي يليها عرض مسرحي قصير حول أهمية البيئة في المجتمع ورقصة تعبيرية بعنوان البيئة في عيون أطفالها تأطير كل من نادي أطفال النموذجي ونادي النجاح بتازركة
وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك ورشة تحسيسية حول أهمية البيئة في المجتمع يؤمنها إطارات دار الثقافة ونوادي الأطفال وفوج الكشافة والتي تهدف إلى مزيد توعية الأطفال والشباب بأهمية الحفاظ على البيئة، لافتا إلى تنظيم مسابقة في الرسم والبريكولاج ليتم في الاختتام الإعلان عن الفائز في هذه المسابقة وتكريم المشاركين في هذه التظاهرة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317947


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
19°-16
24°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24538,1

  • (05/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,40300 DT        1$ =2,95613 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/11)   505,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    