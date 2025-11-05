نابل: تظاهرة إيكولوجيا الفن تحت شعار "البيئة تتكلم فنا" يومي 7 و8 نوفمبر بدار الثقافة محمود المسعدي بتازركة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b32a0706e3fd3.13739322_hmpkfqeinjogl.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم دار الثقافة محمود المسعدي بتازركة من ولاية نابل بداية من يوم الجمعة القادم تظاهرة إيكولوجيا الفن تحت شعار "البيئة تتكلم فنا" التي تتواصل على امتداد يومين وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بنابل وبالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني بتازركة

وتتضمن هذه التظاهرة عديد الفقرات الفنية والورشات والمسابقات المتنوعة التي تجمع بين الثقافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والعيش في محيط سليم، وفق ما بينه مدير دار الثقافة محمود المسعدي بتازركة محمد بلغيث، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية /وات/، مشيرا الى العمل من خلال هذه التظاهرة على توظيف الفن التشكيلي للحفاظ على البيئة.

وأبرز أن افتتاح هذه التظاهرة سيكون صباح الجمعة وسط شارع الحبيب بورقيبة بتازركة وذلك في إطار انفتاح المؤسسة الثقافية على محيطها الخارجي، ويتضمن تنظيم معرض لإنتاجات نادي للفنون التشكيلية بتازركة بالإضافة إلى ورشة في الفن التشكيلي تحت عنوان "البيئة تتكلم فنا" تأطير الأستاذ سامي عمامي





وتابع أن برنامج اليوم الأول يتضمن كذلك جداريات بعنوان "عين على البيئة" تأطير الفنانة فدوى المسعدي وتزويق صورة الاديب محمود المسعدي تأطير الكشافة التونسية فرع فوزي جمال الدين بتازركة وذلك على جدار دار الثقافة، بالإضافة إلى زراعة ازهار للزينة وذلك بالشراكة مع جمعية البيئة بتازركة وبلدية المكان



أما بالنسبة لليوم الثاني فسيتم تنظيم ورشة فن الرسكلة والبريكولاج بشاطئ مدينة تازركة وذلك باستعمال النفايات وتحويلها لعمل فني تحت عنوان "إبداعات بيئية" فضلا عن القيام بحملة نظافة للشاطئ

وأشار إلى تواصل الجداريات خلال اليوم الثاني من هذه التظاهرة وذلك تحت عنوان "حروفيات" تأطير الفنان كمال الوسلاتي يليها عرض مسرحي قصير حول أهمية البيئة في المجتمع ورقصة تعبيرية بعنوان البيئة في عيون أطفالها تأطير كل من نادي أطفال النموذجي ونادي النجاح بتازركة

وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك ورشة تحسيسية حول أهمية البيئة في المجتمع يؤمنها إطارات دار الثقافة ونوادي الأطفال وفوج الكشافة والتي تهدف إلى مزيد توعية الأطفال والشباب بأهمية الحفاظ على البيئة، لافتا إلى تنظيم مسابقة في الرسم والبريكولاج ليتم في الاختتام الإعلان عن الفائز في هذه المسابقة وتكريم المشاركين في هذه التظاهرة.