لقاء تونسي– مصري لتعزيز التعاون الصحّي

انعقد مساء الثلاثاء، بمقرّ وزارة الصحّة، لقاء بين رئيس ديوان وزير الصحة المبروك عون الله ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحّد والإمداد والتموين الطبي هاشم ستيت، تم خلاله استعراض مجالات تعاون عمليّة تشمل بالخصوص دعم الشراء الموحّد للأدوية والتجهيزات لخفض الكلفة وضمان الجودة.



وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها، بأن الطرفين تناولا سبل تبادل الخبرات بين الهياكل الصحيّة في البلدين وكذلك تبادل الأطباء والتكوين المشترك، وتنمية السياحة الاستشفائية، ودفع الشراكة الصناعية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.









وأكد الطرفان عمق العلاقات التونسية-المصرية وحرصهما على تطوير شراكة صحية مستدامة تخدم الأمن الصحي الإقليمي.



وحضر اللقاء سفير مصر بتونس باسم حسن وعدد من المسؤولين من الجانبين.



يشار الى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، هي هيئة حكومية تتبع رئيس مجلس الوزراء المصري، أنشئت سنة 2019 وتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.