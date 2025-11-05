Babnet   Latest update 06:57 Tunis

لقاء تونسي– مصري لتعزيز التعاون الصحّي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690adfaa8566b8.07462578_eknmhijopflqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 06:14 قراءة: 0 د, 42 ث
      
انعقد مساء الثلاثاء، بمقرّ وزارة الصحّة، لقاء بين رئيس ديوان وزير الصحة المبروك عون الله ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحّد والإمداد والتموين الطبي هاشم ستيت، تم خلاله استعراض مجالات تعاون عمليّة تشمل بالخصوص دعم الشراء الموحّد للأدوية والتجهيزات لخفض الكلفة وضمان الجودة.
 
وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها، بأن الطرفين تناولا سبل تبادل الخبرات بين الهياكل الصحيّة في البلدين وكذلك تبادل الأطباء والتكوين المشترك، وتنمية السياحة الاستشفائية، ودفع الشراكة الصناعية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

وأكد الطرفان عمق العلاقات التونسية-المصرية وحرصهما على تطوير شراكة صحية مستدامة تخدم الأمن الصحي الإقليمي.
 
وحضر اللقاء سفير مصر بتونس باسم حسن وعدد من المسؤولين من الجانبين.
 
يشار الى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، هي هيئة حكومية تتبع رئيس مجلس الوزراء المصري، أنشئت سنة 2019 وتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317898


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
18°-15
23°-14
22°-15
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    