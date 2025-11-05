Babnet   Latest update 08:11 Tunis

ورشة عمل إقليميّة حول تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في المغرب العربي بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690ae3a4608bb6.73879771_mileknhpjfogq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 08:11
      
انطلقت امس الثلاثاء أشغال الورشة الإقليميّة لخبراء بلدان المغرب العربي حول تعزيز الصمود في مواجهة الجفاف بتنظيم من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مدى يومين بالتّعاون مع منظّمة الأغذية والزّراعة للأمم المتّحدة (الفاو) واتّحاد المغرب العربي.

وشارك في افتتاح الورشة ممثّلون عن كلّ من الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، إلى جانب ممثلي المنظّمات الإقليميّة والدّوليّة ،وعدد من الخبراء والباحثين في مجالات المياه والفلاحة



وتندرج هذه الورشة وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، في إطار إعداد الاستراتيجية الإقليمية لمجابهة الجفاف في بلدان المغرب العربي، وتهدف إلى تشخيص التحديات المشتركة، وتبادل التجارب ،ووضع أولويات للعمل المستقبلي، إلى جانب دعم إنشاء شبكة مغاربية للخبراء ومنصّة إقليمية للإنذار المبكر
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،هيكل حشلاف أنّ الجفاف يُعدّ أحد أبرز التّحدّيات المناخيّة المشتركة التّي تواجه المنطقة المغاربيّة، لما يسبّبه من انعكاسات على الموارد المائيّة والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي
وأشار إلى أنّ تونس جعلت من التكيّف مع الجفاف محورًا أساسيًا في استراتيجيتها الوطنية للمياه، من خلال تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر، واعتماد الريّ المقتصد للمياه، واستعمال الموارد غير التقليدية، فضلا عن تعزيز الإطار التشريعي لحوكمة الموارد المائية
كما أكّد أهمية تعزيز التّعاون المغاربي وتبادل الخبرات من أجل بناء صمود جماعي ومستدام للتأقلم مع الجفاف والتغيّرات المناخية


