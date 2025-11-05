الجزائر تُصدر تشريعاً شاملاً لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار

أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، بالتنسيق مع وزارتي البريد والمواصلات والنقل، قراراً وزارياً مشتركاً يُنظم بشكل مفصل شروط وآليات ترخيص الطائرات بدون طيار على الأراضي الجزائرية.



وينص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تراخيص استخدام هذه الطائرات، سواء كانت مخصّصة لأغراض ترفيهية أو مهنية، أو تابعة للدولة وتُستخدم في مهام الأمن والإنقاذ ومكافحة الحرائق.



تصنيفات وشهادات المصادقة



شروط وإجراءات الترخيص



المعايير التقنية والسلامة



حالات الرفض والمصادقة المحلية



يشمل القرار جميع المنظومات الجاهزة للاستخدام التي لم تخضع لتغييرات هيكلية أو برمجية بعد تصنيعها، ويُلزم بالحصول علىتُثبت مطابقتها للنظام المعمول به.وتصدر الشهادات بنوعين:: مخصّصة للمنظومات المصنعة تسلسلياً.: موجهة للمنظومات المصنعة بشكل خاص.كما صنّف القرار الطائرات بدون طيار إلى1. الطائرات المخصّصة للأغراض الترفيهية والمنافسات.2. الطائرات الموجهة للاستخدام المهني والخاص.3. الطائرات التابعة للدولة والمستخدمة في عمليات الأمن والإنقاذ.يتعين على مقدّمي الطلبات إرفاقيتضمن دليل الطيران، تعليمات الصيانة، شهادة المطابقة من بلد التصنيع، ونسخة من الترخيص الساري المفعول.ويجب على المركز الرد على الطلبات خلالبخصوص اكتمال الوثائق، وإصدار القرار النهائي في غضونمن تاريخ قبول الملف، مع إمكانية قيام ممثليهللمنظومة عند الضرورة.شدد القرار على ضرورة توفر الطائرات على، فضلاً عن توافقها معمن حيث نطاقات التردد وقدرات الإرسال.ويحتفظ المركز بحقمرتبطة بالسلامة والأمن قبل منح المصادقة النهائية.في حال الرفض، يتم إبلاغ صاحب الطلب، مع إلزامه بإخطار المركز بأي قرار منع أو قيد صادر عن سلطات بلد المنشأ، أو أي معلومات جديدة قد تؤثر على التقييم التقني.كما نص القرار على أنمن قبل المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الدفاع يجب أن تحصل علىمن المركز الوطني قبل تسويقها.المصدر: الشروق الجزائرية