Babnet   Latest update 06:50 Tunis

الجزائر تُصدر تشريعاً شاملاً لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690adeaec2db00.60269728_fpehojgkilmqn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 06:10 قراءة: 1 د, 34 ث
      
أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، بالتنسيق مع وزارتي البريد والمواصلات والنقل، قراراً وزارياً مشتركاً يُنظم بشكل مفصل شروط وآليات ترخيص الطائرات بدون طيار على الأراضي الجزائرية.

وينص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تراخيص استخدام هذه الطائرات، سواء كانت مخصّصة لأغراض ترفيهية أو مهنية، أو تابعة للدولة وتُستخدم في مهام الأمن والإنقاذ ومكافحة الحرائق.



تصنيفات وشهادات المصادقة

يشمل القرار جميع المنظومات الجاهزة للاستخدام التي لم تخضع لتغييرات هيكلية أو برمجية بعد تصنيعها، ويُلزم بالحصول على شهادة مصادقة تُثبت مطابقتها للنظام المعمول به.
وتصدر الشهادات بنوعين:

* شهادة المصادقة للنوع: مخصّصة للمنظومات المصنعة تسلسلياً.
* شهادة المصادقة المحدودة: موجهة للمنظومات المصنعة بشكل خاص.

كما صنّف القرار الطائرات بدون طيار إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. الطائرات المخصّصة للأغراض الترفيهية والمنافسات.
2. الطائرات الموجهة للاستخدام المهني والخاص.
3. الطائرات التابعة للدولة والمستخدمة في عمليات الأمن والإنقاذ.

شروط وإجراءات الترخيص

يتعين على مقدّمي الطلبات إرفاق ملف تقني مفصل يتضمن دليل الطيران، تعليمات الصيانة، شهادة المطابقة من بلد التصنيع، ونسخة من الترخيص الساري المفعول.
ويجب على المركز الرد على الطلبات خلال 15 يوماً بخصوص اكتمال الوثائق، وإصدار القرار النهائي في غضون 60 يوماً من تاريخ قبول الملف، مع إمكانية قيام ممثليه بفحص ميداني للمنظومة عند الضرورة.

المعايير التقنية والسلامة

شدد القرار على ضرورة توفر الطائرات على أنظمة اليقظة الجغرافية وأنظمة التعريف الإلكتروني، فضلاً عن توافقها مع قواعد الاتصالات الإلكترونية من حيث نطاقات التردد وقدرات الإرسال.
ويحتفظ المركز بحق فرض شروط إضافية مرتبطة بالسلامة والأمن قبل منح المصادقة النهائية.

حالات الرفض والمصادقة المحلية

في حال الرفض، يتم إبلاغ صاحب الطلب بقرار مسبب قانوناً، مع إلزامه بإخطار المركز بأي قرار منع أو قيد صادر عن سلطات بلد المنشأ، أو أي معلومات جديدة قد تؤثر على التقييم التقني.
كما نص القرار على أن المنظومات المصممة محلياً من قبل المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الدفاع يجب أن تحصل على معادلة مصادقة من المركز الوطني قبل تسويقها.
المصدر: الشروق الجزائرية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317897


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
18°-15
23°-14
22°-15
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    