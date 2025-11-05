الجزائر تُصدر تشريعاً شاملاً لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار
أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، بالتنسيق مع وزارتي البريد والمواصلات والنقل، قراراً وزارياً مشتركاً يُنظم بشكل مفصل شروط وآليات ترخيص الطائرات بدون طيار على الأراضي الجزائرية.
وينص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار هو الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تراخيص استخدام هذه الطائرات، سواء كانت مخصّصة لأغراض ترفيهية أو مهنية، أو تابعة للدولة وتُستخدم في مهام الأمن والإنقاذ ومكافحة الحرائق.
تصنيفات وشهادات المصادقةيشمل القرار جميع المنظومات الجاهزة للاستخدام التي لم تخضع لتغييرات هيكلية أو برمجية بعد تصنيعها، ويُلزم بالحصول على شهادة مصادقة تُثبت مطابقتها للنظام المعمول به.
وتصدر الشهادات بنوعين:
* شهادة المصادقة للنوع: مخصّصة للمنظومات المصنعة تسلسلياً.
* شهادة المصادقة المحدودة: موجهة للمنظومات المصنعة بشكل خاص.
كما صنّف القرار الطائرات بدون طيار إلى ثلاث فئات رئيسية:
1. الطائرات المخصّصة للأغراض الترفيهية والمنافسات.
2. الطائرات الموجهة للاستخدام المهني والخاص.
3. الطائرات التابعة للدولة والمستخدمة في عمليات الأمن والإنقاذ.
شروط وإجراءات الترخيصيتعين على مقدّمي الطلبات إرفاق ملف تقني مفصل يتضمن دليل الطيران، تعليمات الصيانة، شهادة المطابقة من بلد التصنيع، ونسخة من الترخيص الساري المفعول.
ويجب على المركز الرد على الطلبات خلال 15 يوماً بخصوص اكتمال الوثائق، وإصدار القرار النهائي في غضون 60 يوماً من تاريخ قبول الملف، مع إمكانية قيام ممثليه بفحص ميداني للمنظومة عند الضرورة.
المعايير التقنية والسلامةشدد القرار على ضرورة توفر الطائرات على أنظمة اليقظة الجغرافية وأنظمة التعريف الإلكتروني، فضلاً عن توافقها مع قواعد الاتصالات الإلكترونية من حيث نطاقات التردد وقدرات الإرسال.
ويحتفظ المركز بحق فرض شروط إضافية مرتبطة بالسلامة والأمن قبل منح المصادقة النهائية.
حالات الرفض والمصادقة المحليةفي حال الرفض، يتم إبلاغ صاحب الطلب بقرار مسبب قانوناً، مع إلزامه بإخطار المركز بأي قرار منع أو قيد صادر عن سلطات بلد المنشأ، أو أي معلومات جديدة قد تؤثر على التقييم التقني.
كما نص القرار على أن المنظومات المصممة محلياً من قبل المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الدفاع يجب أن تحصل على معادلة مصادقة من المركز الوطني قبل تسويقها.
