السلطات الفرنسية تكشف تفاصيل جديدة حول المشتبه بتورطهم في سرقة اللوفر

صرحت المدعية العامة في باريس لور بيكو اليوم الأحد بأن اثنين من المشتبه بهم في سرقة مجوهرات متحف اللوفر، سبق أن أدينا سويا في قضية سرقة قبل 10 سنوات، حسب وكالة "أسوشيتد برس".







وقالت بيكو إن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما وجهت إليه اتهامات يوم السبت، تم العثور على حمضه النووي داخل سلة الرافعة التي استخدمت للوصول إلى نافذة المتحف عند السرقة،وُجهت إليه تهم أولية بالسرقة من قبل عصابة منظمة تمارس التآمر الإجرامي.وحسب بيكو، فإن سجله الجنائي يتضمن 11 إدانة سابقة، 10 منها بجناية السرقة.وأضافت المدعية العامة أن السجل الجنائي لمشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما، وجهت إليه اتهامات أولية مماثلة يوم الأربعاء، يتضمن 15 إدانة، بما فيها اثنتان بتهمة السرقة.وقالت بيكو: "المثير للاهتمام أنه عند مقارنة هذين السجلين، نرى أن الرجلين متورطان في نفس قضية السرقة التي أدينا بها في باريس عام 2015".ووجهت اتهامات هذا الأسبوع لرجل آخر يبلغ من العمر 34 عاما، يشتبه في كونه جزءا من فريق "الكوماندوز"، كما أطلقت وسائل الإعلام الفرنسية على اللصوص.قالت بيكو إن امرأة تبلغ من العمر 38 عاما، وجهت إليها تهم أولية بالتواطؤ يوم السبت، هي شريكة حياة للمشتبه به البالغ من العمر 37 عاما منذ فترة طويلة، ولفتت المدعية العامة إلى وجود بعض "القرابة" بين جميع المشتبه بهم.رفضت بيكو الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان المحققون يقتربون من العثور على المجوهرات، وقالت: "ندرس جميع الاحتمالات لبيع هذه المجوهرات في السوق الموازية، وهو أمر آمل ألا يحدث قريبا.. يمكن استخدامها لغسل الأموال، ويمكن استخدامها للتجارة، وكل الدلائل قيد الاستكشاف".وفقًا للمدعية العامة في باريس، فقد تم حتى الآن احتجاز سبعة مشتبه بضلوعهم في سرقة متحف اللوفر، ووجهت اتهامات لأربعة منهم، فيما أخلي سبيل ثلاثة آخرين.في 19 أكتوبر، تسلل اللصوص إلى متحف اللوفر في باريس وسرقوا تسع قطع من المجوهرات، من بينها تيجان وأقراط وقلائد ودبابيس تعود لملكات وإمبراطورات فرنسيات. وتم العثور على إحدى هذه القطع، وهو تاج الإمبراطورة أوجيني دي مونتيغو متضررا من سقوطه من اللصوص أثناء فرارهم، وإعادته إلى المتحف.وقدر الضرر الناجم عن السرقة بـ 88 مليون يورو. وعلقت على الحادثة مديرة متحف اللوفر لورانس دي كار في 22 أكتوبر، مشيرة إلى أن البنية التحتية للمتحف لم يتم تحديثها منذ 40 عاما وتحتاج إلى صيانة عاجلة.المصدر: "أسوشيتد برس"