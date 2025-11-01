Babnet   Latest update 20:28 Tunis

العربي بن بوهالي يحذّر من تزايد الضغوط المالية وتراجع قيمة الدينار التونسي

Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 19:57
      
قدّم الخبير الاقتصادي المقيم في أستراليا العربي بن بوهالي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، قراءة تحليلية للوضع الاقتصادي الراهن في تونس، محذرًا من تزايد الضغوط المالية وتراجع قيمة الدينار، ومشيرًا إلى أن البلاد تتّجه نحو تفكك هيكلي في المنظومة الاقتصادية والمالية إذا لم يقع تدارك الأوضاع.
وقال بن بوهالي إن معدل التضخم في تونس بلغ 5%، وهو ما اعتبره «أعلى بكثير من معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي البالغ 2.1%»، وهو الشريك التجاري الأول لتونس.

وأشار إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني دقّت ناقوس الخطر بشأن القيود التي تثقل كاهل النظام البنكي التونسي، نتيجة السياسة الاقتصادية الحالية التي تعتمد على التمويل الذاتي واستخدام آلية البنك المركزي لطباعة النقود.


وأضاف الخبير أن قيمة الدينار التونسي تراجعت بنسبة 3.5% هذا العام أمام اليورو، موضحًا أن هذا الانخفاض كلف البلاد ما يعادل 1.820 مليون دينار إضافية دفعتها تونس إلى المقرضين الأوروبيين كخسائر ناجمة عن فروقات الصرف، مبينًا أن «كل تراجع بنسبة 1% في قيمة الدينار يكلف الاقتصاد التونسي نحو 520 مليون دينار عند سداد الديون الخارجية».

واعتبر بن بوهالي أن هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الاقتراض لتمويل ميزانية 2026، ما يعني عجزًا أوسع في الميزانية والطاقة خلال عامي 2026 و2027، متوقعًا استمرار تراجع الدينار أمام اليورو في ظل غياب إصلاحات هيكلية حقيقية.

وفي قراءته لمؤشرات النمو، أكد الخبير الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (PIB Nominal) يشهد ارتفاعًا ظاهريًا بفعل التضخم، في حين أن الناتج المحلي الحقيقي (PIB Réel) لا ينمو فعليًا، ما يعني أن «الاقتصاد يزداد هشاشة مع تراكم الديون عامًا بعد عام».

وختم بن بوهالي تدوينته بالإشارة إلى أن وكالة فيتش وجهت تحذيرًا جديدًا للحكومة التونسية من أن النظام البنكي «يتعرض لضغوط متزايدة مع ارتفاع القروض المتعثرة وإفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة والاقتراض المفرط من الدولة»، لافتًا إلى أن الدين العمومي سيبلغ 147 مليار دينار خلال هذا العام، وهي «نسبة غير مسبوقة تعكس هشاشة الوضع المالي للبلاد».


