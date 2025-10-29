وكالة فيتش: البنوك التونسية تواجه ضغوطًا اقتصادية تحدّ من النمو والربحية

وأضاف التقرير أنلا يُتوقع أن يؤدي إلى، رغم مراجعة الوكالة لتصنيف البيئة التشغيلية نحو الأعلى. كما لفت إلى أنارتفعت إلى، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات (مقابل 13,1 في نهاية 2021). غير أن فيتش أوضحت أن جزءًا كبيرًا من هذه القروض يعود إلى، مما يفتح المجال أماموأفاد التقرير بأنتبقى، حيث بلغنحو. كما ارتفع صافي الأرباح لدىبنسبة، متأثرًا بزيادةوارتفاعوفي ما يتعلق بالسيولة، أكدت فيتش أن، ومن المنتظر أن تظل كذلك خلال سنة 2026، إذ ارتفعتبنسبة(مقارنة بـ10 سنة 2024)، في حين لم تتجاوز. كما مثّلتنحوفي نهاية ماي 2025.وختمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أنستؤدي إلى، مدفوعةً بضعف الطلب من القطاع الخاص، وبالعائدات الجذابةعلى، التي تُحتسب ضمنلأغراض