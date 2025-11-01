Babnet   Latest update 06:16 Tunis

مديرة الاستخبارات: استراتيجية أمريكا السابقة المتمثلة في "تغيير الأنظمة" انتهت

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690597c32db309.17837651_mjoifpeglnkqh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 06:16 قراءة: 1 د, 0 ث
      
قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد لمسؤولين في الشرق الأوسط إن الاستراتيجية الأمريكية السابقة المتمثلة في "تغيير الأنظمة أو بناء الدول" قد انتهت في عهد ترامب.



وتؤكد تعليقات جابارد قبل حوار المنامة، وهو قمة أمنية سنوية في البحرين يعقدها المعهد الدولي للدراسات الأمنية، على التصريحات التي أدلى بها ترامب خلال رحلته في وقت سابق من العام الجاري إلى الشرق الأوسط.


وفي ولاية ترامب الثانية، تم استبدال الأهداف الأمريكية السابقة المتمثلة في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في المنطقة بالتركيز على الرخاء الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. ويشمل ذلك تأمين وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، فضلا عن فرض نهاية للحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما على إيران بعد إرسال قاذفات أمريكية لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية.

وقالت جابارد، العضو السابقة بالكونغرس من هاواي والمحاربة القديمة في الحرس الوطني بالجيش الأمريكي "على مدى عقود، ظلت سياستنا الخارجية محاصرة في حلقة غير مثمرة لا نهاية لها لتغيير الأنظمة أو بناء الدول".

وتابعت "لقد كان نهجا واحدا يناسب الجميع، لإسقاط الأنظمة ومحاولة فرض نظام حكمنا على الآخرين والتدخل في الصراعات التي لم تكن مفهومة واكتساب أعداء أكثر من الحلفاء".

وأضافت: "النتائج: إنفاق تريليونات وخسارة عدد لا يحصى من الأرواح وفي كثير من الحالات التسبب في وجود تهديدات أمنية أكبر".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317653


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 01 نوفمبر 2025 | 10 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:24
15:00
12:10
06:43
05:15
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet25°
17° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
27°-17
24°-17
23°-17
23°-14
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    