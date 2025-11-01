مديرة الاستخبارات: استراتيجية أمريكا السابقة المتمثلة في "تغيير الأنظمة" انتهت

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد لمسؤولين في الشرق الأوسط إن الاستراتيجية الأمريكية السابقة المتمثلة في "تغيير الأنظمة أو بناء الدول" قد انتهت في عهد ترامب.







وتؤكد تعليقات جابارد قبل حوار المنامة، وهو قمة أمنية سنوية في البحرين يعقدها المعهد الدولي للدراسات الأمنية، على التصريحات التي أدلى بها ترامب خلال رحلته في وقت سابق من العام الجاري إلى الشرق الأوسط.وفي ولاية ترامب الثانية، تم استبدال الأهداف الأمريكية السابقة المتمثلة في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في المنطقة بالتركيز على الرخاء الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. ويشمل ذلك تأمين وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، فضلا عن فرض نهاية للحرب الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما على إيران بعد إرسال قاذفات أمريكية لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية.وقالت جابارد، العضو السابقة بالكونغرس من هاواي والمحاربة القديمة في الحرس الوطني بالجيش الأمريكي "على مدى عقود، ظلت سياستنا الخارجية محاصرة في حلقة غير مثمرة لا نهاية لها لتغيير الأنظمة أو بناء الدول".وتابعت "لقد كان نهجا واحدا يناسب الجميع، لإسقاط الأنظمة ومحاولة فرض نظام حكمنا على الآخرين والتدخل في الصراعات التي لم تكن مفهومة واكتساب أعداء أكثر من الحلفاء".وأضافت: "النتائج: إنفاق تريليونات وخسارة عدد لا يحصى من الأرواح وفي كثير من الحالات التسبب في وجود تهديدات أمنية أكبر".