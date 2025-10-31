Babnet   Latest update 06:16 Tunis

شي جين بينغ: الصين مستعدة لإعفاء كافة البضائع الإفريقية من الرسوم الجمركية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69044e8a9c6fc1.12478472_meofkgjhpinlq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025 - 06:09 قراءة: 1 د, 37 ث
      
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده مستعدة لإعفاء جميع البضائع القادمة من الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين من الرسوم الجمركية إعفاءً كاملاً، في خطوة جديدة تعكس توجه بكين نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية مع القارة الإفريقية.

وجاء تصريح الرئيس الصيني خلال الاجتماع غير الرسمي الـ32 لزعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، حيث قال:

"نحن مستعدون لتقديم إعفاء كامل من الرسوم الجمركية للدول الإفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين."


وأضاف شي أن الصين كانت قد أعفت سابقاً الواردات من الدول الأقل نمواً التي تربطها علاقات رسمية ببكين من هذه الرسوم، مؤكداً استعداد بلاده لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بهدف دعم التنمية المشتركة.

تعزيز مبادرة الحزام والطريق

وأشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده تعتزم تكثيف التعاون الدولي لتنفيذ مشاريع مبادرة الحزام والطريق، ودعم الدول الناشئة في جهودها لتحقيق التحديث الاقتصادي والتنموي، في إطار رؤية صينية تقوم على التكامل التجاري والتنموي مع الجنوب العالمي.

الصين تهيمن على القطاع المالي في إفريقيا

من جانبها، أكدت إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الإفريقية في الأكاديمية الروسية للعلوم، أن الصين أصبحت الفاعل الاقتصادي الأكثر نشاطاً في القارة الإفريقية، مشيرة إلى أنها تهيمن على القطاع المالي وتتصدر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.

وقالت أبراموفا في تصريح لوكالة "نوفوستي":
"لا يزال الاتحاد الأوروبي يهيمن على التجارة، لكن الصين هي الأكثر نشاطاً في القارة، إذ تقود الاستثمار في البنية التحتية وتمنح قروضاً ضخمة للدول الإفريقية، كما تروج لاستخدام اليوان كعملة للتسوية في المعاملات النقدية."

وأضافت أن الصين تعمل حالياً على بناء مركز فضائي ومعمل لتصنيع الأقمار الصناعية في إفريقيا، في مؤشر على توسع نفوذها التكنولوجي والاقتصادي داخل القارة.

نمو التبادل التجاري الصيني الإفريقي

وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الإفريقية بنسبة 4.8% خلال عام 2024، ليبلغ 259.56 مليار دولار أمريكي.
كما زادت صادرات بكين بنسبة 3.5% لتصل إلى 178.76 مليار دولار، في حين ارتفعت وارداتها من إفريقيا بنسبة 6.9% لتبلغ 116.8 مليار دولار، مما يعزز مكانة الصين كـ الشريك التجاري الأول لإفريقيا.


