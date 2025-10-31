شي جين بينغ: الصين مستعدة لإعفاء كافة البضائع الإفريقية من الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده مستعدة لإعفاء جميع البضائع القادمة من الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين من الرسوم الجمركية إعفاءً كاملاً، في خطوة جديدة تعكس توجه بكين نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية مع القارة الإفريقية.



وجاء تصريح الرئيس الصيني خلال الاجتماع غير الرسمي الـ32 لزعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، حيث قال:



"نحن مستعدون لتقديم إعفاء كامل من الرسوم الجمركية للدول الإفريقية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين."

تعزيز مبادرة الحزام والطريق



الصين تهيمن على القطاع المالي في إفريقيا



"لا يزال الاتحاد الأوروبي يهيمن على التجارة، لكن الصين هي الأكثر نشاطاً في القارة، إذ تقود الاستثمار في البنية التحتية وتمنح قروضاً ضخمة للدول الإفريقية، كما تروج لاستخدام اليوان كعملة للتسوية في المعاملات النقدية."

نمو التبادل التجاري الصيني الإفريقي



