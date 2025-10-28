Babnet   Latest update 12:09 Tunis

ماسك يطلق موسوعة إلكترونية منافسة لـ"ويكيبيديا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69009ea87b2cf5.85520433_ngkmqloejfhpi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 11:44
      
أعلن الملياردير إيلون ماسك عن إطلاق موسوعة إلكترونية جديدة تحمل اسم "Grokipedia"، والتي ستكون منافسًا مباشرًا لموسوعة "ويكيبيديا" الشهيرة.

تضم موسوعة Grokipedia أكثر من 888.2 ألف مقالة، وتحتوي الصفحة الرئيسية على شريط بحث يسهل على المستخدمين الوصول إلى المواضيع التي تهمهم بسرعة.



وأكد ماسك في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي:
"الإصدار 0.1 من Grokipedia بات متاحًا الآن، والنسخة الأحدث 1.0 ستكون أفضل بعشر مرات، ولكن في رأيي، حتى نسخة 0.1 أفضل من ويكيبيديا."

وأشار إلى أن النسخة الحالية متاحة مجانًا للجميع، ويمكن لأي شخص الاستفادة منها للأغراض التي تناسبه.


وسبق أن أعلن ماسك أن شركته xAI تعمل على إعادة تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي "Grok"، وإطلاق مشروع Grokipedia الذي سيكون، بحسب وصفه، "محسنًا بشكل كبير مقارنة بويكيبيديا".

يُذكر أن شركة xAI كانت قد أعلنت عن نموذج الذكاء الاصطناعي "Grok" في نوفمبر 2023، ثم أطلقت نسخة مفتوحة المصدر منه في مارس الماضي، قبل أن تكشف اليوم عن الموسوعة الإلكترونية الجديدة.


الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
Babnet

