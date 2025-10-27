Babnet   Latest update 11:16 Tunis

لولا دا سيلفا: آمل أن تحلّ خلافاتنا مع واشنطن في أقرب وقت ممكن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/635f58e1769894.99525990_lehngkqfjmipo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025
      
أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أمله في أن تحل جميع القضايا الخلافية بين البرازيل والولايات المتحدة في القريب العاجل.

وأشار دا سيلفا خلال مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقدة في ماليزيا إلى أنه خرج بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانطباع إيجابي.



وقال: "أمس عقدنا لقاء مع الرئيس ترامب، وقد تكون لدي قناعة راسخة بأنه قريبا لن تبقى أي قضايا عالقة بين الولايات المتحدة والبرازيل".

وأوضح أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بلاده استند إلى معلومات مغلوطة، مضيفا أنه "من حق أي رئيس أن يفرض إجراءات تقييدية على واردات من دول أخرى إذا كانت تضر باقتصاد بلاده، لكن مثل هذه القرارات لا يجوز أن تتخذ بناء على معلومات غير دقيقة".

وأضاف أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع قريب في واشنطن لمواصلة المباحثات الاقتصادية.

وكشف دا سيلفا أن التواصل بينه وبين الرئيس الأمريكي بات مباشرا، معربا عن أمله في أن تعقد زيارة متبادلة بين البلدين قريبا، قائلا: "الرئيس ترامب قال إنه سيزور البرازيل، وأبلغته أنني مستعد لزيارة واشنطن".

وأبدى دا سيلفا ثقته في أن الخلافات الثنائية بين البرازيل والولايات المتحدة ستحل خلال أيام قليلة، مشددا على التزام حكومته بتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين.

يذكر أن لقاء الرئيسين البرازيلي والأمريكي جرى على هامش فعاليات قمة دول رابطة آسيان.


