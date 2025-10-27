لولا دا سيلفا: آمل أن تحلّ خلافاتنا مع واشنطن في أقرب وقت ممكن

أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن أمله في أن تحل جميع القضايا الخلافية بين البرازيل والولايات المتحدة في القريب العاجل.



وأشار دا سيلفا خلال مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقدة في ماليزيا إلى أنه خرج بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانطباع إيجابي.



وقال: "أمس عقدنا لقاء مع الرئيس ترامب، وقد تكون لدي قناعة راسخة بأنه قريبا لن تبقى أي قضايا عالقة بين الولايات المتحدة والبرازيل".وأوضح أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بلاده استند إلى معلومات مغلوطة، مضيفا أنه "من حق أي رئيس أن يفرض إجراءات تقييدية على واردات من دول أخرى إذا كانت تضر باقتصاد بلاده، لكن مثل هذه القرارات لا يجوز أن تتخذ بناء على معلومات غير دقيقة".وأضاف أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع قريب في واشنطن لمواصلة المباحثات الاقتصادية.وكشف دا سيلفا أن التواصل بينه وبين الرئيس الأمريكي بات مباشرا، معربا عن أمله في أن تعقد زيارة متبادلة بين البلدين قريبا، قائلا: "الرئيس ترامب قال إنه سيزور البرازيل، وأبلغته أنني مستعد لزيارة واشنطن".وأبدى دا سيلفا ثقته في أن الخلافات الثنائية بين البرازيل والولايات المتحدة ستحل خلال أيام قليلة، مشددا على التزام حكومته بتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين.يذكر أن لقاء الرئيسين البرازيلي والأمريكي جرى على هامش فعاليات قمة دول رابطة آسيان.