رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثّلين عن عمال الحضائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c388b676155.53510147_hnokjmeqfgipl.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الجمعة بقصر باردو، ممثلين عن عمال الحضائر من الدفعة الأولى والدفعة الثانية الذين لم تقع تسوية وضعياتهم.



واستعرض ممثلو هذه الفئة من عمال الحضائر مشاغلهم المتّصلة بتسوية وضعياتهم بانتدابهم، مشيرين الى الصعوبات المادية والاجتماعية التي يمرون بها وما تتطلبه من عناية، وفق بلاغ للبرلمان.









كما عبّروا عن أملهم في تدخّل مجلس نواب الشعب لدى مختلف الجهات المعنية لمساندة مساعيهم في تسوية وضعياتهم، في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدّولة.



وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لهذه المشاغل، مؤكّدا حرص المجلس على متابعتها والمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لها في إطار الدور الموكول لنواب الشعب.



وجرى هذا اللقاء بحضور النائب عبد القادر عمار عن دائرة سوسة المدينة - سيدي عبد الحميد، والنائب معز بن يوسف عن دائرة القلعة الكبرى - سيدي بوعلي - كندار.





كما عبّروا عن أملهم في تدخّل مجلس نواب الشعب لدى مختلف الجهات المعنية لمساندة مساعيهم في تسوية وضعياتهم، في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدّولة.وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لهذه المشاغل، مؤكّدا حرص المجلس على متابعتها والمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لها في إطار الدور الموكول لنواب الشعب.وجرى هذا اللقاء بحضور النائب عبد القادر عمار عن دائرة سوسة المدينة - سيدي عبد الحميد، والنائب معز بن يوسف عن دائرة القلعة الكبرى - سيدي بوعلي - كندار.