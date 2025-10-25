Babnet   Latest update 06:56 Tunis

نيويورك: زهران ممداني يدافع عن هويته الإسلامية في وجه الهجمات "العنصرية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fc61ee38cfa8.17706159_gfniljpkeoqmh.jpg width=100 align=left border=0>
المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني خارجا من المركز الثقافي الإسلامي في مدينة برونكس
Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 06:34
      
تعهد زهران ممداني المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، بمواصلة التعبير عن هويته الإسلامية، منددا بما وصفه بـ"الهجمات العنصرية" التي شنها الحاكم السابق أندرو كومو ووكلاؤه.

وتحدث ممداني، يوم الجمعة، وهو محاط برجال الدين خارج مسجد في مدينة برونكس بولاية نيويورك بعبارات عاطفية عن "الإهانات" التي واجهها السكان المسلمون في المدينة منذ فترة طويلة، وحبس دموعه وهو يصف قرار عمته بعدم ركوب مترو الأنفاق بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 لأنها لم تشعر بالأمان عند رؤيتها وهي ترتدي الحجاب.



وروى كيف أنه عندما دخل مجال السياسة لأول مرة، اقترح عليه عمه بلطف أن يحتفظ بإيمانه لنفسه.

وقال ممداني: "هذه دروس تعلمها الكثير من المسلمين في نيويورك. وخلال الأيام القليلة الماضية، أصبحت هذه الدروس هي الرسائل الختامية لأندرو كومو وكيرتس سليوا وإريك آدامز".

وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت لاحق مساء الجمعة، اتهم كومو ممداني بـ"لعب دور الضحية" لأغراض سياسية ونفى وجود الإسلاموفوبيا على نطاق واسع في نيويورك.

منذ فوزه المفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في جوان الماضي، برز زهران ممداني كأحد أبرز الوجوه السياسية الصاعدة في نيويورك، حيث يمضي نحو الانتخابات العامة المقررة في 4 نوفمبر بوصفه المرشح الرسمي للحزب لمنصب عمدة نيويورك.

ويحظى ممداني (33 عاما) بدعم لافت داخل أوساط الحزب الديمقراطي، إذ نال تأييد نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس وحاكمة الولاية كاثي هوشول، إلى جانب تدفق مستمر من التبرعات الصغيرة من آلاف المؤيدين، في مؤشر على الزخم الشعبي المتنامي لحملته.

وتُظهر استطلاعات الرأي تقدم ممداني بفارق واضح على منافسه الأبرز، الحاكم السابق أندرو كومو، الذي يخوض السباق مستقلا بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية. وكومو، وهو سياسي مخضرم في نيويورك، يسعى للعودة إلى الساحة العامة بعد استقالته عام 2021 على خلفية مزاعم بالتحرش الجنسي.

ووفقا لاستطلاع أجرته جامعة ماريست في سبتمبر الماضي، يحظى ممداني بدعم 46% من الناخبين المحتملين، مقابل 30% لكومو و18% للمرشح الجمهوري كيرتس سليوا. ويرى محللون أن هجمات الرئيس دونالد ترامب المتكررة على ممداني — وكان آخرها تحذيره من أن نيويورك قد "تتحول إلى مدينة شيوعية" إذا فاز بالانتخابات — قد تسهم في تعزيز مكانته بين الناخبين المعارضين لسياسات ترامب في المدينة.

وُلد ممداني في أوغندا لأسرة مهاجرة، ويُعرف بحضوره النشط على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينشر مقاطع مصوّرة تمزج بين روح الدعابة والخطاب التقدمي. وخلال حملته الانتخابية، ركّز على قضايا المعيشة والعدالة الاجتماعية، متعهدا بخفض تكاليف الحياة للطبقة المتوسطة في نيويورك.

كما يُعد من الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في المشهد السياسي الأمريكي، إذ عبّر في أكثر من مناسبة عن انتقاده للحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة، وهي مواقف أثارت عليه انتقادات شديدة من خصومه السياسيين.

كما صرح ممداني لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه سيأمر باعتقال نتنياهو واصفا إياه بـ"مجرم حرب"، في إشارة إلى مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.


