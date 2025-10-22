Babnet   Latest update 20:14 Tunis

نزلاء سجن "سانتيه" يستقبلون ساركوزي بالإهانات ويدعونه لإرجاع مليارات القذافي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f928fab544d0.58138412_mkgofjelnhipq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 19:55
      
وكالات - أفادت تقارير إعلامية أن نزلاء سجن "سانتيه" أطلقوا إهانات بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد نقله إلى السجن ليقضي عقوبة في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من القذافي.

وكانت محكمة باريس قد قضت في 25 سبتمبر الماضي بسجن ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته في هذه القضية. ونُقل إلى سجن سانتيه يوم الثلاثاء.



وتداول مستخدمو منصتي "إكس" و "تيك توك" مقاطع فيديو ظهر فيها نزلاء وهم يهتفون بإهانات موجهة لساركوزي. وفي أحد المقاطع، سُمع أحد النزلاء يصرخ: "نحن ذاهبون للانتقام للقذافي!.. أرجع المليارات!"، في إشارة إلى الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. كما ظهر فيديو آخر يوثق إهانات ليلية من داخل السجن.

وعلقت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" اليميني، مارين لوبان، على الحادثة عبر حسابها على "إكس"، معتبرة أن ما حدث "مثير للاشمئزاز"، وكتبت: "لا، نيكولا ساركوزي ليس سجينًا مثل أي شخص آخر، وهنا الدليل".

من جهة أخرى، أفادت تقارير نقلا عن محاميه، جان ميشيل داروا، بأن ساركوزي كان قد استعد للسجن وأحضر معه سدادات أذن لحماية نفسه من الضوضاء.

وتعود جذور القضية إلى عام 2012، عندما نشرت منصة Mediapart تحقيقا يشير إلى تخصيص السلطات الليبية 50 مليون يورو لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.

وفي عام 2016، قدم رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين إفادة أمام القضاء زعم فيها أنه نقل مبالغ نقدية من ليبيا إلى مكتب ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، غير أنه تراجع عن هذه الاتهامات لاحقا في نوفمبر 2020.

وكانت المحكمة قد أدانت ساركوزي في عام 2021 بتهم الفساد والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية وإخفاء اختلاس الأموال الليبية، قبل أن يصبح الحكم نهائيا ويُنفذ هذا الأسبوع.


الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
Babnet

Latest update 20:14 Tunis

