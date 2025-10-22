Babnet   Latest update 08:18 Tunis

العدل الدولية تُصدر اليوم حكماً في قانونية منع إدخال المساعدات للقطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f87de2651c79.04191608_gionlhfmjpqek.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 07:45 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء حكما تاريخيا يتعلق بشرعية الحصار الذي فرضته إسرائيل لعدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

وسيتضمن حكم المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تقييما للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مرافق موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة.



من جانبها، تواصل إسرائيل نفي الاتهامات، معللة ذلك بادعاءات بأن حركة حماس اعترضت شحنات المساعدات وباعتها بأسعار مرتفعة، فيما حظيت المواقف الإسرائيلية بدعم واضح من الولايات المتحدة.

ويأتي الحكم المتوقع في صورة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، حيث من شأنه أن يزيد الضغط على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين، بعد أن قضت في جويلية الماضي بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

يذكر أن طلب هذا الرأي الاستشاري قد تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسينظر الحكم أيضا في مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317069


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:36
15:09
12:11
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
29°-20
28°-20
30°-20
34°-22
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   784,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    