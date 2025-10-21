ولي عهد السعودية يزور البيت الأبيض الشهر المقبل لبحث اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة

ذكرت مصادر لشبكة CBS أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم 18 نوفمبر المقبل وسط مساعي الرياض لاتفاقية دفاع مشترك مع واشنطن.



وذكرت المصادر المطلعة أن هذه الزيارة ستكون الأولى لولي العهد السعودي إلى واشنطن خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس ترامب، وذلك في وقت تسعى فيه المملكة إلى إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة.



ومن المرجح أن يناقش الطرفان في اجتماع البيت الأبيض المقرر في نوفمبر الصفقات التي تم التوصل إليها في ماي الماضي، بالإضافة إلى تبادل المعلومات العسكرية والاستخباراتية بين البلدين.وقال مصدران إن المسؤولين ينوون تنظيم حفل توقيع أثناء وجود ولي العهد مع الرئيس، لكن التفاصيل لا تزال قيد التطوير.وكان آخر حضور لولي العهد السعودي في البيت الأبيض قبل أكثر من 7 سنوات، على الرغم من أن الزعيمين قد التقيا في ماي الماضي خلال زيارة الرئيس ترامب التي استمرت أربعة أيام إلى الشرق الأوسط، والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وإنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة، ومناقشة اتفاق محتمل لإنهاء البرنامج النووي الإيراني. حسب ما ذكرته "سي بي إس".وكانت إدارة ترامب قد وافقت مؤخراً على اتفاقية دفاع مع دولة قطر، تلتزم بموجبها بمعاملة أي هجوم مسلح على قطر على أنه تهديد للولايات المتحدة والدفاع عنها باستخدام الجيش الأمريكي. وقد أشار الجانب السعودي إلى رغبته في الاتفاق على صك دفاع مماثل مع الولايات المتحدة.وأبدى الرئيس ترامب إشادة بالأمير محمد في لقاءاتهما، حيث كانت المملكة العربية السعودية أول دولة أجنبية يزورها في عام 2017، وكان ولي العهد هو أول زعيم أجنبي يتصل به هاتفياً في جانفي 2025. وأثناء أحد اجتماعاتهما في الرياض في ماي، وصف الرئيس ترامب العلاقات الأمريكية السعودية بأنها "حجر أساس للأمن والازدهار".وقد وصف الرئيس ترامب الأمير السعودي بأنه "أكثر حكمة من سنه". وكرر خلال أحد اجتماعاتهما في الرياض في ماي الماضي التأكيد على أن العلاقة بين البلدين تشكل "ركيزة أساسية للأمن والازدهار".