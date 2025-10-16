Babnet   Latest update 13:39 Tunis

جيش الإحتلال يكشف صورة جديدة ليحيى السنوار لحظة مقتله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f0d7f374ad61.32715834_pmnejqkholgif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 12:32
      
كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن صورة جديدة لرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، بعد عام من اغتياله.

ووفق ما أوردته القناة 14 العبرية، فإن الصورة ستُعرض ضمن معرض خاص لجيش الدفاع الإسرائيلي بعنوان "لحظات باقية"، الذي يقام بمناسبة مرور عامين على حرب "السيوف الحديدية"، والمقرر افتتاحه يوم الأحد المقبل في مركز إسحاق رابين.



وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، في 16 أكتوبر 2024، خلال عملية عسكرية في منطقة رفح جنوب القطاع.

وأفادت التقارير بأن اشتباكًا مسلحًا دار بين وحدات من الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من حماس داخل أحد المباني، حيث استُخدمت قذائف دبابات وطائرة مسيّرة لتحديد موقع السنوار، ما أدى إلى انهيار جزء من المبنى ومقتله على الفور رفقة حارسه الشخصي وقائد إحدى كتائب الحركة.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت عقب العملية السنوار وهو يحاول صد طائرة مسيّرة بعصا قبل لحظات من مقتله.
وبحسب التحقيقات العسكرية الإسرائيلية، فإن العملية نُفذت بدقة بعد رصد مكثف لتحركاته في رفح خلال الأيام الأخيرة قبل الهجوم.


كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني رفيع المستوى، أن جثمان يحيى السنوار لن يُسلَّم ضمن أي صفقة تبادل أسرى محتملة بين إسرائيل وحركة حماس.


Babnet

