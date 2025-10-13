مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر والقنوات الناقلة
تشهد الملاعب العالمية اليوم الاثنين جولة جديدة من الإثارة الكروية حيث تقام مواجهات قوية ضمن التصفيات الإفريقية والأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026
* تونس × ناميبيا
الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت تونس – 4:00 بتوقيت مصر والسعودية
القناة الناقلة: MBC 5
* موريشيوس × ليبيا
الساعة 5:00 مساء بتوقيت تونس – 7:00 بتوقيت مصر والسعودية
القناة الناقلة: تطبيق "شاهد VIP"
كما تقام مباريات أخرى بارزة في نفس الجولة:
* غينيا الاستوائية × ليبيريا – الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت تونس
* جنوب السودان × توغو – الساعة 1:00 ظهرا
* الكاميرون × أنغولا – الساعة 4:00 مساء
* الرأس الأخضر × إسواتيني – الساعة 4:00 مساء
* ليسوتو × زيمبابوي – الساعة 4:00 مساء
التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026في القارة العجوز، تقام مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية، والتي ستشهد صدامات حاسمة قد تحدد ملامح المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومن أبرز المواجهات:
* إيرلندا الشمالية × ألمانيا
الساعة 7:45 مساء بتوقيت تونس – 9:45 بتوقيت مصر والسعودية
القناة: beIN Sports HD 1
* آيسلندا × فرنسا
القناة: beIN Sports HD 2
* ويلز × بلجيكا
القناة: beIN Sports HD 3
* أوكرانيا × أذربيجان
القناة: beIN Sports HD 4
* سلوفاكيا × لوكسمبورغ
القناة: beIN Sports HD 5
* سلوفينيا × سويسرا
القناة: beIN Sports HD 6
* مقدونيا الشمالية × كازاخستان
القناة: beIN Sports HD 7
* السويد × كوسوفو
القناة: beIN Sports HD 8
مباريات ودية دولية* أوروغواي × أوزبكستان – الساعة 11:45 صباحا بتوقيت تونس
* مونتينيغرو (الجبل الأسود) × ليختنشتاين – الساعة 3:00 مساء بتوقيت تونس
