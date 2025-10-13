مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر والقنوات الناقلة

تشهد الملاعب العالمية اليوم الاثنين جولة جديدة من الإثارة الكروية حيث تقام مواجهات قوية ضمن التصفيات الإفريقية والأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026



التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026



مباريات ودية دولية



الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت تونس – 4:00 بتوقيت مصر والسعوديةالقناة الناقلة: MBC 5الساعة 5:00 مساء بتوقيت تونس – 7:00 بتوقيت مصر والسعوديةالقناة الناقلة: تطبيق "شاهد VIP"كما تقام مباريات أخرى بارزة في نفس الجولة:* غينيا الاستوائية × ليبيريا – الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت تونس* جنوب السودان × توغو – الساعة 1:00 ظهرا* الكاميرون × أنغولا – الساعة 4:00 مساء* الرأس الأخضر × إسواتيني – الساعة 4:00 مساء* ليسوتو × زيمبابوي – الساعة 4:00 مساءفي القارة العجوز، تقام مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية، والتي ستشهد صدامات حاسمة قد تحدد ملامح المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومن أبرز المواجهات:الساعة 7:45 مساء بتوقيت تونس – 9:45 بتوقيت مصر والسعوديةالقناة: beIN Sports HD 1القناة: beIN Sports HD 2القناة: beIN Sports HD 3القناة: beIN Sports HD 4القناة: beIN Sports HD 5القناة: beIN Sports HD 6القناة: beIN Sports HD 7القناة: beIN Sports HD 8– الساعة 11:45 صباحا بتوقيت تونس– الساعة 3:00 مساء بتوقيت تونس