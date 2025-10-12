突尼斯荣膺中国游客最向往安全旅游目的地榜首

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/chineseeehggfdssss.jpg width=100 align=left border=0>

根据中国三大在线旅游平台之一"同程旅行"发布的数据，在2025年国庆中秋双节期间（10月1日至8日），突尼斯在中国游客"安全优选"旅游产品评选中位列全球五大目的地之首。



报告确认，突尼斯在全球最安全、最具吸引力的旅游目的地排名中拔得头筹，领先于日本、西班牙、越南和新西兰。此次评选涵盖中国国庆黄金周期间最受青睐的国际旅游目的地。









报告指出，中国游客日益倾向于选择远程高品质旅行，"走更远，寻品质"成为新趋势。国内航程超3200公里的机票预订量同比增长14%，占机票销售总量逾五分之一。



国际旅游方面，"安全优选"产品预订量较五一假期增长超30%，非一线城市高端酒店预订量增幅逾90%，两日及以上住宿订单增长超50%，多城市旅行线路热度提升超20%。



该平台中东和非洲长线团游呈现显著增长，其中突尼斯成为当地酒店预订增速最快的目的地。与此同时，来自中国新兴城市用户的欧洲团队游预订量创下超140%的惊人增幅。



此次登顶彰显了突尼斯近年来深耕中国市场的推广成效，反映出中国游客对突尼斯作为安全、多元、纯正旅行目的地与日俱增的信任，这与中国游客追求高品质、可持续旅行的发展趋势高度契合。