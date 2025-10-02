رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل تحتجز 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول الصمود

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الخميس إنه جرى إبلاغه باحتجاز القوات الإسرائيلية 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.



وقال في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس": "أجريت مناقشات مع رئيس تركيا ورئيس مصر ورئيس وزراء قطر لطلب دعمهم في الجهود الرامية إلى الضغط من أجل الإفراج عن المتطوعين والنشطاء الماليزيين المحتجزين".



Setakat petang ini, saya telah mengadakan perbincangan bersama Presiden Türkiye, Presiden Mesir, dan Perdana Menteri Qatar bagi memohon dukungan mereka dalam usaha mendesak pembebasan sukarelawan serta aktivis Malaysia yang ditahan.



وأضاف: "تواصلتُ وفريقي عن كثب مع عدد من الأطراف الأخرى، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي، للمطالبة بالتدخل واتخاذ إجراءات عاجلة دون أي تأخير"، مؤكدا أن "الظلم الذي تمارسه سلطات إسرائيل يجب أن يتوقف فورا. ولن تلتزم ماليزيا الصمت عندما تنتهك حقوق وكرامة مواطنينا".وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الأسطول أن 13 سفينة صارت تحت سيطرة البحرية الإسرائيلية، مؤكدا أن "محاولاتنا للوصول إلى قطاع غزة ستستمر حتى رفع الحصار الإسرائيلي".وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي بعض سفنه في المياه الدولية، معتبراً هذا التصعيد "جريمة حرب".وأعلنت الهيئة التركية في أسطول الصمود، اعتقال قوات البحرية الإسرائيلية 25 ناشطا تركيا من سفن في الأسطول، بعد استيلائها عليها.ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".