Babnet   Latest update 16:14 Tunis

رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل تحتجز 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de6c08e30b94.67157244_kneghmloiqpjf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 13:09 قراءة: 1 د, 12 ث
      
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الخميس إنه جرى إبلاغه باحتجاز القوات الإسرائيلية 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس": "أجريت مناقشات مع رئيس تركيا ورئيس مصر ورئيس وزراء قطر لطلب دعمهم في الجهود الرامية إلى الضغط من أجل الإفراج عن المتطوعين والنشطاء الماليزيين المحتجزين".



وأضاف: "تواصلتُ وفريقي عن كثب مع عدد من الأطراف الأخرى، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي، للمطالبة بالتدخل واتخاذ إجراءات عاجلة دون أي تأخير"، مؤكدا أن "الظلم الذي تمارسه سلطات إسرائيل يجب أن يتوقف فورا. ولن تلتزم ماليزيا الصمت عندما تنتهك حقوق وكرامة مواطنينا".



وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الأسطول أن 13 سفينة صارت تحت سيطرة البحرية الإسرائيلية، مؤكدا أن "محاولاتنا للوصول إلى قطاع غزة ستستمر حتى رفع الحصار الإسرائيلي".

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي بعض سفنه في المياه الدولية، معتبراً هذا التصعيد "جريمة حرب".

وأعلنت الهيئة التركية في أسطول الصمود، اعتقال قوات البحرية الإسرائيلية 25 ناشطا تركيا من سفن في الأسطول، بعد استيلائها عليها.

ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315874


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:29
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-20
23°-20
25°-18
27°-20
24°-20
  • Avoirs en devises
    24230,2

  • (01/10)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42148 DT        1$ =2,91184 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    