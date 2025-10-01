ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن الولايات المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd1aa439e224.65413761_jqhipfkoengml.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا رئاسيا يعتبر أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها تهديدا لأمن الولايات المتحدة الأميركية.



وذكر البيت الأبيض أن الأمر الرئاسي الذي وقع عليه ترامب يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة بأمن قطر.

