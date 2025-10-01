Babnet   Latest update 14:35 Tunis

ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدا لأمن الولايات المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd1aa439e224.65413761_jqhipfkoengml.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 13:11 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا رئاسيا يعتبر أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها تهديدا لأمن الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر البيت الأبيض أن الأمر الرئاسي الذي وقع عليه ترامب يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة بأمن قطر.



وأضاف أن الأمر الرئاسي ينص على اتخاذ الولايات المتحدة التدابير المناسبة للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر.

وأكد أن دولة قطر ساهمت كوسيط في مساعي الولايات المتحدة لحل النزاعات الإقليمية والدولية الهامة.


