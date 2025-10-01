Babnet   Latest update 21:13 Tunis

بن عروس: تواصل أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بالقصيبي

<img src=http://www.babnet.net/images/7/ezzahrale15.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 15:08 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تتواصل أشغال تهيئة المنظومة المائية بمنطقة القصيبي من معتمدية مرناق من ولاية بن عروس، بنسق عادي، بعد مضي حوالي 4 أشهر من انطلاق المشروع، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال، وفق آخر التحيينات الصادرة عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 15 بالمائة .
ويتمثل المشروع في إعادة تهيئة لكامل شبكة المنظومة المائية بالقصيبي من خلال تجديد شبكة الري، ومد قنوات المياه على طول 50 كيلومترا، وبناء خزانين اثنين، وبناء وتجهيز محطتي إعادة ضخ، وبناء وتجهيز محطة رافعة للضغط وبناء وتجهيز محطتين لمعالجة المياه وتحويل الإشراف على هذه المنظومة بعد الانتهاء من إعادة تهيئتها من المجمع المائي بالقصيبي، إلى الإشراف المباشر للشركة التونسية لتوزيع المياه
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية حوالي 15 مليون دينار، وسيمكن من انتظامية توزيع المياه بكامل الشبكة التي تعاني من عدة صعوبات ترتبط باهتراء المنظومة القديمة ، وبالطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تعيق انتظامية التزويد لوجودها في منطقة مرتفعة، هذا إلى جانب صعوبات أخرى ترتبط بالمجمع المائي المشرف عليها .

بسط




Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315809


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 01 أومتوبر 2025 | 9 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:30
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet28°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
24°-20
23°-19
24°-19
25°-18
  • Avoirs en devises
    24230,2

  • (01/10)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42148 DT        1$ =2,91184 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/10)   692,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    