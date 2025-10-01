بن عروس: تواصل أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بالقصيبي

<img src=http://www.babnet.net/images/7/ezzahrale15.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل أشغال تهيئة المنظومة المائية بمنطقة القصيبي من معتمدية مرناق من ولاية بن عروس، بنسق عادي، بعد مضي حوالي 4 أشهر من انطلاق المشروع، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال، وفق آخر التحيينات الصادرة عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 15 بالمائة .

ويتمثل المشروع في إعادة تهيئة لكامل شبكة المنظومة المائية بالقصيبي من خلال تجديد شبكة الري، ومد قنوات المياه على طول 50 كيلومترا، وبناء خزانين اثنين، وبناء وتجهيز محطتي إعادة ضخ، وبناء وتجهيز محطة رافعة للضغط وبناء وتجهيز محطتين لمعالجة المياه وتحويل الإشراف على هذه المنظومة بعد الانتهاء من إعادة تهيئتها من المجمع المائي بالقصيبي، إلى الإشراف المباشر للشركة التونسية لتوزيع المياه

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية حوالي 15 مليون دينار، وسيمكن من انتظامية توزيع المياه بكامل الشبكة التي تعاني من عدة صعوبات ترتبط باهتراء المنظومة القديمة ، وبالطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تعيق انتظامية التزويد لوجودها في منطقة مرتفعة، هذا إلى جانب صعوبات أخرى ترتبط بالمجمع المائي المشرف عليها .

