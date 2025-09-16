لجنة تحقيق دولية مستقلة: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أنّ إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي "لإنهاء هذه الإبادة ومعاقبة المسؤولين عنها".
اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2021، أوضحت في بيان صحفي أنّها أجرت تحقيقات شملت أحداث 7 أكتوبر 2023 وما تلاها على مدى العامين الماضيين، وخلصت إلى أنّ السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المعرّفة كإبادة جماعية في اتفاقية عام 1948، وهي:
اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2021، أوضحت في بيان صحفي أنّها أجرت تحقيقات شملت أحداث 7 أكتوبر 2023 وما تلاها على مدى العامين الماضيين، وخلصت إلى أنّ السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المعرّفة كإبادة جماعية في اتفاقية عام 1948، وهي:
* القتل
* إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير
* فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا
* منع الإنجاب داخل الجماعة
وأشارت اللجنة إلى أنّ تصريحات رسمية صادرة عن مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين، إضافة إلى أنماط سلوك القوات على الأرض، تكشف عن نية واضحة لتدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة.
وقالت نافي بيليه، رئيسة اللجنة:
"مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من عامين بقصد تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة".
وأضافت أنّ إسرائيل "فشلت" في منع الإبادة أو التحقيق فيها، عبر تقاعسها عن ملاحقة الجناة المزعومين.
أدلة ونمط سلوكاستندت اللجنة في استنتاجها إلى معيار "الاستنتاج المعقول الوحيد" الذي اعتمدته محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا، معتبرة أن تجويع الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية غير إنسانية دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية.
توصيات اللجنة* حث إسرائيل على إنهاء الإبادة في غزة، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والموظفين الأمميين بلا عراقيل.
* إنهاء سياسة التجويع والوقف الفوري لأنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية".
* دعوة الدول الأعضاء إلى:
* وقف نقل الأسلحة والمعدات التي قد تُستخدم في ارتكاب جرائم الإبادة.
* ضمان عدم تورط الأفراد أو الشركات في المساعدة على ارتكاب الإبادة أو التحريض عليها.
* اتخاذ إجراءات مساءلة عبر التحقيقات والمحاكمات.
تحذير للمجتمع الدوليشددت بيليه على أن الصمت الدولي يعد تواطؤا، مضيفة:
"لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا. كل يوم من التقاعس يُزهق أرواحا ويقوض المصداقية الدولية. جميع الدول مُلزمة قانونا باستخدام كل الوسائل المتاحة لوقف الإبادة في غزة".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314961