لجنة تحقيق دولية مستقلة: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أنّ إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي "لإنهاء هذه الإبادة ومعاقبة المسؤولين عنها".



اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2021، أوضحت في بيان صحفي أنّها أجرت تحقيقات شملت أحداث 7 أكتوبر 2023 وما تلاها على مدى العامين الماضيين، وخلصت إلى أنّ السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المعرّفة كإبادة جماعية في اتفاقية عام 1948، وهي:

