ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز" للمطالبة بتعويض قدره 15 مليار دولار على خلفية "أكاذيب بحقه".



وجاء في بيان للرئيس ترمب أنه قد رفع الدعوى القضائية ضد الصحيفة الأمريكية تتضمن تهمتي القذف والإضرار بالسمعة، وذلك على خلفية "أكاذيب استمرت لعشرات السنين" بحقه.

