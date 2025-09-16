Babnet   Latest update 06:42 Tunis

ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c8f7d8854829.97966964_qehnofmkgijpl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 06:27 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز" للمطالبة بتعويض قدره 15 مليار دولار على خلفية "أكاذيب بحقه".

وجاء في بيان للرئيس ترمب أنه قد رفع الدعوى القضائية ضد الصحيفة الأمريكية تتضمن تهمتي القذف والإضرار بالسمعة، وذلك على خلفية "أكاذيب استمرت لعشرات السنين" بحقه.



وكتب ترمب على صفحته في منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "يشرفني أن أرفع دعوى قضائية بتهمتي القذف والإضرار بالسمعة بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314909


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:46
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet34°
22° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
32°-24
30°-23
29°-24
32°-23
  • Avoirs en devises
    25251,6

  • (15/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40865 DT        1$ =2,91175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/09)   1992,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    