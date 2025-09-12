الخارجية الأمريكية تحذر المهاجرين من تبرير اغتيال الناشط تشارلي كيرك
أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أن الولايات المتحدة ستراجع الوضع القانوني للمهاجرين الذين يبررون اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وكتب لاندو على منصة "أكس": "في ظل الاغتيال المروع لإحدى الشخصيات السياسية البارزة بالأمس، أود أن أؤكد أن الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا موضع ترحيب في بلادنا".
وأضاف: "لقد شعرت بالاشمئزاز لرؤية بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يمجدون أو يبررون أو يستخفون بالحادثة، وقد وجهت المسؤولين القنصليين لدينا لاتخاذ الإجراء المناسب".
وسارع قادة ديمقراطيون وجمهوريون إلى إدانة العنف السياسي عقب مقتل كيرك.
وكان كيرك قد قتل يوم الأربعاء أثناء إلقائه كلمة في جامعة يوتاه. وقالت الشرطة صباح الخميس إنها تعتقد أنها عثرت على السلاح المستخدم في الجريمة، لكن المشتبه به ما زال طليقا.
