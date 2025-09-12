Babnet   Latest update 18:37 Tunis

الخارجية الأمريكية تحذر المهاجرين من تبرير اغتيال الناشط تشارلي كيرك

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أن الولايات المتحدة ستراجع الوضع القانوني للمهاجرين الذين يبررون اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وكتب لاندو على منصة "أكس": "في ظل الاغتيال المروع لإحدى الشخصيات السياسية البارزة بالأمس، أود أن أؤكد أن الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا موضع ترحيب في بلادنا".



وأضاف: "لقد شعرت بالاشمئزاز لرؤية بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يمجدون أو يبررون أو يستخفون بالحادثة، وقد وجهت المسؤولين القنصليين لدينا لاتخاذ الإجراء المناسب".

وسارع قادة ديمقراطيون وجمهوريون إلى إدانة العنف السياسي عقب مقتل كيرك.
وكان كيرك قد قتل يوم الأربعاء أثناء إلقائه كلمة في جامعة يوتاه. وقالت الشرطة صباح الخميس إنها تعتقد أنها عثرت على السلاح المستخدم في الجريمة، لكن المشتبه به ما زال طليقا.


