الخارجية الأمريكية تحذر المهاجرين من تبرير اغتيال الناشط تشارلي كيرك

أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أن الولايات المتحدة ستراجع الوضع القانوني للمهاجرين الذين يبررون اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.



وكتب لاندو على منصة "أكس": "في ظل الاغتيال المروع لإحدى الشخصيات السياسية البارزة بالأمس، أود أن أؤكد أن الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا موضع ترحيب في بلادنا".

