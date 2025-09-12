ترامب يعلن القبض على المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c436b430f711.26480273_legkohfnjiqpm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم القبض على المشتبه به في اغتيال الناشط تشارلي كيرك، الذي قتل قبل أيام خلال حدث في ولاية يوتاه.



وقال ترامب في تصريح: "بدرجة عالية من اليقين أعتقد أنه تم القبض على المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك"، كاشفا أن "المعلومات الحاسمة التي أدت إلى الاعتقال جاءت من شخص مقرب من المشتبه به.. وهذا الشخص ‏هو والده، وهو رجل دين وواعظا في الكنيسة".

