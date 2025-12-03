Babnet   Latest update 13:46 Tunis

عروض فنية متنوعة وورشات ومعارض ومسابقات في الدورة الثانية للأيام الثقافية بجامعة منوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/manoubaunivers.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 13:46
      
تنظم جامعة منوبة يومي 10 و11 ديسمبر الحالي الدورة الثانية لتظاهرة "الأيام الثقافية بجامعة منوبة «UMA Culture Days'25»
ويتضمن برنامج الدورة ورشات تفاعلية ومسابقات ومجموعة من العروض الفنية والموسيقية، بالإضافة إلى تخصيص فضاء مخصص للمعارض، لتقديم نماذج من الإنتاجات الإبداعية المختلفة .
ويؤطر ثلة من المختصين، الطلبة المشاركين في الورشات الخمسة وهي ورشة الشعر وورشة الموسيقى والغناء وورشة الخط العربي وورشة التراث الثقافي الأندلسي في تونس وورشة الفيلم القصير. وستكون هذه الورشات مشفوعة بمسابقة لأفضل إنتاج طلابي.

ويمكن للطلبة أيضا المشاركة في ورشات أخرى خارج المنافسة والتي يشرف عليها جامعيون وحرفيون في عديد التخصصات منها الخزف وصناعة الحلي والجداريات وكذلك في الواقع الافتراضي والعقلية المبتكرة وغيرها من المجالات.

ووفق بلاغ صادر عن المنظمين، ستوفر الدورة منصة لتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار والإبداع في المجالات الثقافية والفنية وتسليط الضوء على الكفاءات الطلابية والمبادرات الجامعية المتميزة.
وتهدف هذه التظاهرة، بحسب المصدر ذاته، إلى "تعزيز الإبداع والطاقات الثقافية والفنية داخل الجامعة بمشاركة جميع مكوّناتها، من طلبة وأساتذة وإطارات جامعية، وتشجيع روح الانتماء والمبادرة".



