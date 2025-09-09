Babnet   Latest update 22:13 Tunis

ماكرون يعين وزير الدفاع لرئاسة الوزراء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c095f9bb85f1.89203337_gokmijqphnelf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 22:01 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلن قصر الرئاسة الفرنسية الإليزيه الثلاثاء تعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، رئيسا للوزراء بعد انهيار حكومة فرانسوا باير

وقالت الرئاسة الفرنسية إن "الرئيس ماكرون كلفه في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة.



وأفادت قناة "بي أف أم تي في" أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رشح وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو لرئاسة الوزراء".

في وقت سابق، استقال رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد تصويت سحب الثقة في البرلمان بموافقة 364 صوتا مقابل 194 عضوا.

هذا وجدد حزب التجمع الوطني اليميني دعوته لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو خيار يرفضه ماكرون حتى الآن. وقالت مارين لوبان للصحفيين: "حل البرلمان هو السبيل الوحيد والأفضل للخروج من أي أزمة سياسية".

وتخضع فرنسا لضغوط لخفض عجزها المالي الذي يبلغ نحو ضعف الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%، إلى جانب الديون المتراكمة التي تعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي.


