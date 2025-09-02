الغارديان: حرب غزة "الأكثر دموية للصحفيين في التاريخ"
وصفت صحيفة الغارديان البريطانية الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ 22 شهرا بأنها "الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين في التاريخ".
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته الاثنين، إلى أن ضربة إسرائيلية مزدوجة لمستشفى ناصر بخان يونس الأسبوع الماضي تسببت في مقتل خمسة صحفيين، ليرتفع عدد الضحايا من الصحفيين والعاملين في الإعلام منذ أكتوبر 2023 إلى ما لا يقل عن 189 شخصا، وفق لجنة حماية الصحفيين، في حين تذهب تقديرات أخرى إلى أعداد أكبر.
وشملت قائمة الشهداء الخمسة: محمد سلامة مصور قناة الجزيرة، مريم أبو دقة، حسام المصري، معاذ أبو طه وأحمد أبو عزيز.
وذكرت الغارديان أن مركز غزة الإعلامي رفع الحصيلة إلى 238 شهيدا، بينما قدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العدد بـ247. ونشرت الصحيفة قائمة بأسماء وصور الشهداء وتواريخ استشهادهم.
اتهامات بالمعلومات المضللةالتقرير أشار أيضا إلى أن إسرائيل استهدفت قبل أسبوع فريقا صحفيا للجزيرة أمام مستشفى الشفاء، وقال الجيش الإسرائيلي حينها إنه استهدف المراسل أنس الشريف بزعم انتمائه لحماس، إضافة إلى الصحفي محمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.
لكن لجنة حماية الصحفيين ومنظمات أخرى أكدت للصحيفة أن هذه المزاعم "تفتقر إلى المصداقية" وأنها تندرج ضمن نمط من المعلومات المضللة لتبرير استهداف الصحفيين.
"إسكات الصحافة"ونقلت الغارديان عن اللجنة قولها إن إسرائيل تقوم بأكثر الجهود دموية ومتعمدة لقتل وإسكات الصحفيين في غزة، مؤكدة أنها منعت دخول الصحفيين الدوليين إلى القطاع ودمرت في المقابل المجتمع الإعلامي المحلي.
وأضافت اللجنة أن الصحفيين الفلسطينيين تعرضوا للتهديد المباشر والاستهداف والاغتيال والاعتقال التعسفي والتعذيب بسبب عملهم.
تضامن مع الصحفيينأوضحت الصحيفة أنها نشرت أسماء الصحفيين الفلسطينيين الذين أدرجتهم لجنة حماية الصحفيين ضمن ضحايا الحرب، "كجزء من يوم عمل لإدانة عمليات القتل والتضامن مع من تبقى من الصحفيين في غزة".
وختمت الغارديان تقريرها بالتأكيد على أن هذه القائمة تمثل "خسارة جيل كامل من الصحفيين" الذين دفعوا حياتهم ثمنا لتغطية الحرب، ووصفت شجاعتهم وإخلاصهم بأنهما "ليس لهما مثيل".
