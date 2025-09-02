الغارديان: حرب غزة "الأكثر دموية للصحفيين في التاريخ"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b727c8796cd0.10294893_fnlkpmhjegioq.jpg width=100 align=left border=0>

وصفت صحيفة الغارديان البريطانية الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ 22 شهرا بأنها "الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين في التاريخ".



وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته الاثنين، إلى أن ضربة إسرائيلية مزدوجة لمستشفى ناصر بخان يونس الأسبوع الماضي تسببت في مقتل خمسة صحفيين، ليرتفع عدد الضحايا من الصحفيين والعاملين في الإعلام منذ أكتوبر 2023 إلى ما لا يقل عن 189 شخصا، وفق لجنة حماية الصحفيين، في حين تذهب تقديرات أخرى إلى أعداد أكبر.

