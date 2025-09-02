إعلام إسرائيلي: انفجار صاروخين في سماء السعودية أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b69955307385.23924922_ognepkifqjhml.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخين في السعودية بعد إطلاقهما من اليمن صباح اليوم باتجاه إسرائيل دون أي عملية اعتراض إسرائيلية أو إطلاق لصافرات الإنذار في البلاد.



وذكرت "هيئة البث الاسرائيلية": أطلق الحوثيون صاروخين على إسرائيل قبل دقائق. انفجر الصاروخان في سماء السعودية وسقطا دون أن يطلق جيش الدفاع الإسرائيلي صواريخ اعتراضية".

