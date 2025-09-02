Babnet   Latest update 08:24 Tunis

إعلام إسرائيلي: انفجار صاروخين في سماء السعودية أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b69955307385.23924922_ognepkifqjhml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Septembre 2025
      
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخين في السعودية بعد إطلاقهما من اليمن صباح اليوم باتجاه إسرائيل دون أي عملية اعتراض إسرائيلية أو إطلاق لصافرات الإنذار في البلاد.

وذكرت "هيئة البث الاسرائيلية": أطلق الحوثيون صاروخين على إسرائيل قبل دقائق. انفجر الصاروخان في سماء السعودية وسقطا دون أن يطلق جيش الدفاع الإسرائيلي صواريخ اعتراضية".



وأضافت في بيان: "رصد الجيش الإسرائيلي عمليات الإطلاق واستعد لاعتراضها. لكن قبيل إطلاق الصواريخ الاعتراضية، انفجرت صواريخ الحوثيين في الجو وسقطت فوق السعودية. لم تُفعّل أي تنبيهات في إسرائيل، ولم يطرأ أي تغيير على الروتين".

ويوم أمس الاثنين أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن.

وجاء في البيان: "تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية".


