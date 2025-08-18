ترامب: لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا بعد مواجهة "حماس" وتدميرها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a38e4e8560c0.20468936_nkqoelfhmjigp.jpg width=100 align=left border=0>

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا سبيل لإعادة المحتجزين من قطاع غزة إلا عبر مواجهة "حماس" بالقوة وتدميرها.



وكتب ترامب عبر منصة "تروث": "لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا إذا ووجهت حماس ودُمرت.. كلما كان تدمير حماس أقرب كلما كانت فرص نجاة

