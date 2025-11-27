تونس تنظم تظاهرة ترويجية بمقر المنظمة العالمية للتجارة بجنيف لاقت استحسان المنظمة والمشاركين

نظمت تونس بمقر المنظمة العالمية للتجارة بجنيف تظاهرة ترويجية تونسية تهدف إلى الترويج للمنتجات الغذائية والفلاحية والخدمات السياحية والصناعات التقليدية التونسية، وذلك على هامش الاستعراض الرابع لسياساتها التجارية.



وعبرت نائبة المديرة العامة للمنظمة العالمية للتجارة خلال جولة ادتها في فضاء العرض، بحضور عدد هام من سفراء الدول الأعضاء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ورواد الأعمال من التونسيين المقيمين بسويسرا بالإضافة إلى ثلة من المؤسسات الاقتصادية السويسرية، عن استعداد المنظمة لتسويق المنتجات التونسية من خلال نقطة البيع التي سيتم احداثها بمقرّ المنظمة، تقديرا لجودتها وقيمتها، وفق بيانات نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات الخميس.



وتضمّن برنامج التظاهرة فقرات متنوعة، أبرزها معرض للوحات الفنية جسّدت تنوع الإبداع التشكيلي في تونس، وتقديم زيارات افتراضية للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية التونسية، بما أتاح للحضور فرصة اكتشاف المواقع الأثرية و المناطق السياحية بتونس عبر تقنيات رقمية مبتكرة.كما شمل عرضا لمنتجات الصناعات التقليدية التي تعكس مهارة الحرفيين التونسيين.، وفق الوزارةوتميّزت التظاهرة بتنظيم حصص تذوّق للمأكولات التونسية التقليدية التي لاقت استحسان الحاضرين، إلى جانب الترويج لزيت الزيتون التونسي المعروف بجودته العالمية ونكهاته المميزة.وقد شارك في تنظيم هذه التظاهرة كل من وزارة الشؤون الثقافية ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وذلك بالتعاون مع البعثة الدائمة للجمهوريّة التونسية بجنيف.في إطار هذا الحدث، قدّم مركز النهوض بالصادرات هدية رمزية باسم تونس تمثّلت في لوحة فسيفسائية، سيتم وضعها في الفضاء المخصص للهدايا بمقر منظمة التجارة العالمية، كتعبير عن عمق التراث التونسي ورمزيته، حسب المصدر ذاته.وتشارك تونس في الاستعراض الرابع للسياسات التجارية لتونس، بمقر المنظمة العالمية للتجارة، يومي 26 و27 نوفمبر 2025.وتجدر الإشارة إلى أن استعراض السياسات التجارية لتونس مثل مناسبة أشاد خلالها شركاء تونس بالإصلاحات التي انتهجتها تونس ، مبرزين أن المقاربة التي اعتمدتها البلاد في هذا الإطار تؤهلها لمزيد تعزيز موقعها على خارطة المبادلات التجارية والاستثمارات الدولية بفضل انفتاحها الاقتصادي ودينامكية قطاعاتها الوطنية، حسب البلاغ.علما أن تونس عضو مؤسس للمنظمة العالمية للتجارة التي أحدثت سنة 1995و قد قامت بعرض سياساتها التجارية أمام المنظمة العالمية للتجارة في ثلاث مناسبات سابقة (1995 و2005 و2016).