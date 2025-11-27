المنتخب التونسي لكرة السلة يفتتح تصفيات كأس العالم 2027 بفوز ثمين على نيجيريا 88-78
استهلّ المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة مشاركته في النافذة الأولى لتصفيات كأس العالم قطر 2027 بانتصار مستحق على نظيره النيجيري بنتيجة 88-78، بعد اللجوء إلى التمديد إثر انتهاء الوقت الأصلي على نتيجة 73-73. وجرت المباراة مساء الخميس بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.
المنتخب قدّم أداءً قوياً في الأشواط الحاسمة، وتمكن من حسم المواجهة بفضل فاعلية اللاعبين ونجاعة التنظيم الدفاعي خلال الدقائق الأخيرة، لينجح في اقتلاع أول نقطتين ثمينتين في هذه المرحلة من التصفيات.
مواعيد المباريات القادمة للمنتخب التونسيسيواصل زملاء أسامة المرناوي مباريات النافذة الأولى وفق البرنامج التالي:
* السبت 29 نوفمبر 2025 – س17
تونس × رواندا
* الأحد 30 نوفمبر 2025 – س17
تونس × غينيا
نتائج الجولة الأولى* الخميس 27 نوفمبر 2025
تونس – نيجيريا: 88-78
