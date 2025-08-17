Babnet   Latest update 22:35 Tunis

ويتكوف: الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a24a9869df66.92234298_nmgfoqipljkeh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 22:31
      
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا.

وقال ويتكوف عبر شبكة "سي إن إن": "لقد اتفقنا على ضمانات أمنية قوية أستطيع أن أصفها بأنها ستغير الوضع تماما".



وأضاف ويتكوف: "كنا نعتقد في السابق أننا بعيدون كل البعد عن أي اتفاق مع روسيا يتضمن ألا تسعى روسيا إلى ضم أي أراض أخرى من أوكرانيا عند إتمام اتفاقية السلام".

أشار ويتكوف إلى أن "هناك العديد من النقاط الأخرى التي اتفق عليها بوتين وترامب".

وقد أجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أمس السبت محادثات في ألاسكا تمحورت حول سبل حل أزمة أوكرانيا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.



