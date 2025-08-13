رئيس أركان جيش الإحتلال يقر خطة احتلال مدينة غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689c6706e1e0b0.84948080_ikpnhlfogeqjm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن رئيس الأركان إيال زامير، صادق على خطة احتلال مدينة غزة.



وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "‏عقد رئيس الأركان، الجنرال أيال زامير، اليوم (الأربعاء) نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين".

