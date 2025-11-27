البرتغال تتوج بكأس العالم تحت 17 عاما بالفوز على النمسا 1-0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692895a1c891e7.84838533_glfejnikoqphm.jpg width=100 align=left border=0>

تُوجت البرتغال بلقب كأس العالم تحت 17 عاما لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، إثر فوزها على النمسا 1-صفر في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم الخميس على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.



وسجّل أنيسيو كابرال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعد أن حوّل عرضية منخفضة من دوارتي كونيا بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة.









وخلال الشوط الثاني، ضغط المنتخب النمساوي بقوة وهدّد المرمى البرتغالي في أكثر من مناسبة، واقترب من التعديل في الدقيقة 85 عبر تسديدة دانييل فراوشر التي ارتطمت بالقائم الأيمن.



وفي وقت سابق اليوم، أحرزت إيطاليا الميدالية البرونزية إثر فوزها على البرازيل بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية مباراة تحديد المركز الثالث بالتعادل السلبي. ولعب المنتخب البرازيلي منذ الدقيقة 14 بعشرة لاعبين بعد طرد فيتور فرنانديز لنيله إنذارين. وتمكن الحارس أليساندرو لونغوني من التصدي لركلتين منح بهما إيطاليا أول ميدالية في تاريخ مشاركاتها بالبطولة.

البرتغال تفتتح التسجيل



