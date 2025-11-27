الاتحاد الدولي للجودو يسمح للرياضيين الروس بالتنافس تحت علم بلادهم مرة أخرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69288dedc7f579.60228733_lomkjhfinegqp.jpg width=100 align=left border=0>

قال الاتحاد الدولي للجودو اليوم الخميس إن الرياضيين الروس سيسمح لهم بالمنافسة تحت علم بلادهم مرة أخرى، بعد أن صوتت لجنته التنفيذية على إنهاء الحظر المفروض عقب غزو موسكو لأوكرانيا في 2022.

وسُمح للاعبين الروس بالمشاركة في بطولات الاتحاد الدولي للجودو باعتبارهم "رياضيين محايدين" منذ غزو البلاد لأوكرانيا.

وأوقف الاتحاد الدولي للجودو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته الرئيس الفخري للاتحاد في فيفري 2022، وألغى بطولة كانت مقررة في مدينة قازان الروسية في ماي من ذلك العام، بسبب غزو أوكرانيا.





وقال الاتحاد الدولي للجودو في بيان "الرياضة هي آخر جسر يوحد الشعوب والدول في ظل ظروف وصراعات صعبة للغاية. الرياضيون لا يتحملون أي مسؤولية عن قرارات الحكومات أو المؤسسات الوطنية الأخرى.



"قرار إعادة التمثيل الوطني بشكل كامل يعكس ثقة الاتحاد الدولي للجودو في ضماناته الأخلاقية، فضلا عن قوة ونزاهة هذه الرياضة". وقال الاتحاد الدولي للجودو في بيان "الرياضة هي آخر جسر يوحد الشعوب والدول في ظل ظروف وصراعات صعبة للغاية. الرياضيون لا يتحملون أي مسؤولية عن قرارات الحكومات أو المؤسسات الوطنية الأخرى."قرار إعادة التمثيل الوطني بشكل كامل يعكس ثقة الاتحاد الدولي للجودو في ضماناته الأخلاقية، فضلا عن قوة ونزاهة هذه الرياضة".