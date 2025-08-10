Babnet   Latest update 23:08 Tunis

ولاية كاليفورنيا ترفض طلب ترامب من جامعتها دفع مليار دولار وتعتبره ابتزازا سياسيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68986c103478c4.49354369_gilmjqhopfenk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 10:52
      
رفض مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجامعة كاليفورنيا دفع مليار دولار كجزء من تسوية نزاع مع السلطات الفيدرالية.

ووصف نيوسوم الطلب المقدم من قبل إدارة ترامب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) بأنه "ابتزاز سياسي".



وقال مكتب حاكم كاليفورنيا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "حول ترامب وزارة العدل إلى سلاح لشل قدرات أفضل نظام للجامعات الحكومية في أمريكا، من خلال تجميد تمويل الطب والعلوم إلى أن تدفع جامعة كاليفورنيا مبلغا تعويضيا بقيمة مليار دولار، لن تخضع كاليفورنيا لهذا الابتزاز السياسي البشع".

وأفاد قناة CNN يوم الجمعة، استنادا إلى مسودة اتفاق ومصادر مطلعة على المفاوضات، أن إدارة ترامب تطالب جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بدفع مليار دولار لتسوية النزاع مع السلطات الفيدرالية.

ووفقا للقناة، فقد جمد البيت الأبيض الأسبوع الماضي تمويل الجامعة بمبلغ 584 مليون دولار.

وبحسب مسودة الاتفاق، يتعين على الجامعة دفع المبلغ على عدة دفعات وإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 172 مليون دولار للأشخاص المتضررين من انتهاكات قانون الحقوق المدنية الذي يحظر التمييز في مجال العمل. وبالمقابل، ستستأنف التمويلات الفيدرالية وستحتفظ الجامعة بحق الوصول إلى المنح والعقود.

وكانت CNN قد أشارت سابقا إلى أن إدارة ترامب كثفت الضغوط على الجامعات في إطار حملة ضد معاداة السامية في الحرم الجامعي، وتخضع جامعة كاليفورنيا لتحقيق من وزارة العدل الأمريكية بهذا الشأن.


Babnet

