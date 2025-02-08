إسرائيل تفرج عن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين

أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت، عن الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل.



ووصلت حافلة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة تبادل الأسرى مدينة رام الله، والتي كانت انطلقت من سجن عوفر.



وتضم الدفعة الخامسة، 183 معتقلا فلسطينيا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لمدد طويلة، و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر.وأظهر مقطع مصور أول حافلة تقل أسرى فلسطينيين تغادر سجن عوفر غربي مدينة رام الله باتجاه بلدة بيتونيا.ورصد مقطع مصور، مشاركة حشود كبيرة اليوم السبت، في استقبال الأسرى الفلسطينيين المحررين بصفقة "طوفان الأحرار".ونقلت مراسلة RT عن "الهلال الأحمر" الفلسطيني قوله إنه نقل 4 أسرى من داخل حافلات الصليب الأحمر بعد الإفراج عنهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج بسبب وضعهم الصحي السيء.وفي وقت لاحق صرح "الهلال الأحمر" الفلسطيني، بنقل أسيرين آخرين بعد الإفراج عنهم إلى المستشفى، ليرتفع عدد ما تم نقلهم إلى المستشفى 6 أسرى فلسطينيين.ولاحقا، نقل أسير آخر بعد الإفراج إلى المستشفى ليرتفع عدد ما تم نقلهم إلى المستشفى 7 أسرى فلسطينيين.من جهته، قال مدير مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، أحمد القدرة، في تصريح صحفي: "تتواصل صفقات الوفاء للأسرى التي تنتزعها المقاومة الفلسطينية من الاحتلال، ليخرج اليوم 183 أسيرا من السجون الصهيونية، لقد جاء هذا الإفراج ثمرة لصمود المقاومة وثبات شعبنا".وأضاف أن هذا الإفراج "يشكل محطة جديدة في مسار النضال المستمر لتحرير جميع الأسرى".وتابع القدرة: "في الوقت الذي يحتفي فيه شعبنا بهذا النصر، لا يزال آلاف الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون أشد أشكال القمع والتنكيل، حيث يصعد العدو من انتهاكاته بحقهم، في محاولة يائسة لكسر إرادتهم وإخماد عزيمتهم، لكننا نقول لهم: كما خرج اليوم رفاقكم، ستخرجون أنتم غدا".من جهته قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: "نحن اليوم أمام محطة جديدة من إنجازات الشعب الفلسطيني في إجبار الاحتلال على مواصلة عمليات إطلاق سراح أسرانا الأبطال وكسر الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه".وأضاف أن "التسليم يحمل اليوم رسالة واضحة من كتائب القسام، أن الشعب والمقاومة هم من يرسمون معالم اليوم التالي للعدوان وليس أي قوة خارجية".ولفت أن "كتائب القسام تثبت أن استشهاد قياداتها يزيدها إصرارا على تحقيق أهدافها".وأشار إلى أن من "رسائل التسليم اليوم كشف الوهم الذي كان يروجه نتنياهو بتحقيق ما أسماه النصر المطلق على شعبنا ومقاومته".من جهته، تحدث أسير محرر للصحفيين عن الظروف الصعبة واللحظات الأخيرة داخل السجون الإسرائيلية والاعتداء على الأسرى قائلا: "ضربونا وبهدلونا في اللحظات الأخيرة قبل خروجنا، حتى أمام الصليب الأحمر" مشيرا إلى أنه قضى 22 سنة داخل السجن.