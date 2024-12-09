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المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 13:40 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت مصادر إعلامية سورية أن محمد البشير سيُكلف بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

والبشير كان يشغل منصب رئيس حكومة الإنقاذ التابعة للمعارضة السورية قبل سقوط النظام.

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وجاء تكليف البشير، بعد عقد اجتماع لتحديد ترتيبات نقل السلطة في سوريا وتجنب حالة الفوضى، جمع بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع، ومحمد البشير الذي تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، إلى جانب رئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي.

وفي الوقت ذاته، تُجري إدارة الشؤون السياسية للمعارضة اجتماعات مكثفة مع بعثات دبلوماسية أجنبية لبحث الوضع الأمني والسياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكدت الإدارة أنها تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين إلى وطنهم، داعيةً جميع من اضطروا لمغادرة البلاد إلى العودة والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وشددت إدارة الشؤون السياسية على أنها تسعى لفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا، يكون عنوانها البناء والتنمية، مع التركيز على معالجة آثار الماضي من خلال آليات شفافة تهدف إلى تحقيق السلام الدائم.


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