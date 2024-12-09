Babnet

حقيقة الصورة الأولى لبشار الأسد وزوجته في موسكو بعد منحهما اللجوء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67568765bd6db5.98253259_fjlgeinomqhkp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 06:28 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تداولت منصات إخبارية عربية وأجنبية مساء الأحد صورة قيل إنها تُظهر الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء لحظة وصولهما إلى العاصمة الروسية موسكو.

وبعد التحقق، تبين أن الصورة قديمة ومُلتقطة خلال زيارة بشار الأسد وزوجته لمدينة حلب بعد الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 فبراير 2023. وتظهر في الصورة أسماء الأسد بجانب محافظ حلب، وهي جزء من مقطع فيديو نشرته قناة الرئاسة السورية في 10 فبراير 2023 أثناء زيارة الأسد لمشفى حلب الجامعي.

...

تأتي هذه الأخبار بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق وسقوط نظام الأسد، ليُقال إن الأخير غادر مع عائلته إلى موسكو، حيث وفرت له روسيا حق اللجوء.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298917


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*