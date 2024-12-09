حقيقة الصورة الأولى لبشار الأسد وزوجته في موسكو بعد منحهما اللجوء

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تداولت منصات إخبارية عربية وأجنبية مساء الأحد صورة قيل إنها تُظهر الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء لحظة وصولهما إلى العاصمة الروسية موسكو.



وبعد التحقق، تبين أن الصورة قديمة ومُلتقطة خلال زيارة بشار الأسد وزوجته لمدينة حلب بعد الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 فبراير 2023. وتظهر في الصورة أسماء الأسد بجانب محافظ حلب، وهي جزء من مقطع فيديو نشرته قناة الرئاسة السورية في 10 فبراير 2023 أثناء زيارة الأسد لمشفى حلب الجامعي.





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تأتي هذه الأخبار بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق وسقوط نظام الأسد، ليُقال إن الأخير غادر مع عائلته إلى موسكو، حيث وفرت له روسيا حق اللجوء.

تأتي هذه الأخبار بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق وسقوط نظام الأسد، ليُقال إن الأخير غادر مع عائلته إلى موسكو، حيث وفرت له روسيا حق اللجوء.