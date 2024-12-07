المعارضة السورية تقترب من دمشق وتوسع سيطرتها...و مكان الأسد مجهول

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المعارضة السورية تقترب من دمشق وتوسع سيطرتها



في تطور كبير خلال عملية "ردع العدوان"، أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة تقدمها نحو العاصمة دمشق، مؤكدة اقترابها من مناطق استراتيجية فيها، مع تسجيل انسحابات لقوات النظام من عدة مواقع في ريف دمشق.



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اشتباكات ضارية في حمص

في مدينة حمص، أكدت مصادر لـ"رويترز" أن المعارضة دخلت المدينة من جهتي الشمال والشرق. وتحدثت الفصائل عن انهيار خطوط الدفاع التابعة لقوات النظام، مشيرة إلى مفاجآت كبيرة تحضرها من داخل العاصمة.



موقع الرئيس السوري بشار الأسد محل تساؤلات

في ظل هذه التطورات، أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد قد غادر دمشق، بينما رجح موقع "بلومبيرغ" أنه قد يكون في طهران. ومع ذلك، نفت الرئاسة السورية هذه الادعاءات وأكدت وجود الأسد في العاصمة دمشق.



الوضع الميداني

ريف دمشق: انسحابات لقوات النظام مع تقدم المعارضة.

حمص: مواجهات عنيفة وانهيارات في دفاعات الجيش السوري.

دمشق: المعارضة تقترب من العاصمة وسط تضارب الأنباء حول مكان وجود الرئيس السوري.



التوقعات

التصعيد الميداني يشير إلى تغير محتمل في موازين القوى مع تعزيز المعارضة لسيطرتها، بينما يظل المشهد السياسي غامضًا مع تضارب الأخبار حول القيادة السورية.