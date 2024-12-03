سوريا .. المعارضة تتوسع بريف حماة الشمالي ودعوات لخفض التصعيد

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أعلنت إدارة العمليات التابعة للمعارضة السورية المسلحة، صباح اليوم الثلاثاء، السيطرة على مدن وبلدات "حلفايا" و"معردس" و"طيبة الإمام" بريف حماة الشمالي بعد معارك عنيفة مع الجيش السوري والمجموعات العسكرية المدعومة من إيران.



وكانت المعارضة قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على قرى جديدة في ريف حماة لا سيما في سهل الغاب، إضافة إلى سيطرتها على مواقع عسكرية إستراتيجية في حلب بينها مطار النيرب العسكري ومدرسة المشاة، ومحافظة إدلب بالكامل.





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يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) الاثنين مقتل نحو 25 شخصا شمالي غربي البلاد في غارات جوية شنها الطيران الحربي السوري والروسي.



وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في الجيش السوري قولهما إن عناصر من فصائل شيعية مدعومة من إيران دخلت سوريا قادمة من العراق، وتتجه إلى شمالي الأراضي السورية لتعزيز قوات النظام السوري التي تقاتل قوات المعارضة.



كما تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن احتمال أن تحتضن الدوحة الأسبوع المقبل اجتماعا يضم قطر وإيران وتركيا وروسيا لبحث الوضع في سوريا.



يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) الاثنين مقتل نحو 25 شخصا شمالي غربي البلاد في غارات جوية شنها الطيران الحربي السوري والروسي.وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في الجيش السوري قولهما إن عناصر من فصائل شيعية مدعومة من إيران دخلت سوريا قادمة من العراق، وتتجه إلى شمالي الأراضي السورية لتعزيز قوات النظام السوري التي تقاتل قوات المعارضة.كما تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن احتمال أن تحتضن الدوحة الأسبوع المقبل اجتماعا يضم قطر وإيران وتركيا وروسيا لبحث الوضع في سوريا.